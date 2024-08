Alain Delon: Tochter teilt letztes Foto vor seinem Tod

„Der ewig Große“ schrieb Anouchka Delon unter anderem zu dem Bild. Eine Huldigung.

Am 18. August wurde weltweit vermeldet: Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Douchy gestorben. Der französisch-schweizerische Schauspieler und Filmproduzent hinterließ (offiziell) drei Kinder – Anthony, Alain-Fabien und Anouchka Delon. Letztere stand im Vater besonders nahe und kümmerte sich auch verstärkt um ihn, seitdem er 2019 nach einem Schlaganfall auf Hilfe angewiesen war. Und sie ist es nun auch, die die letzten zwei Fotos von ihm aufgenommen und im Internet geteilt hat.

Alain Delon war laut seiner Tochter „immer makellos“

„Delon wird immer Delon bleiben. Er sieht immer gut aus. Immer makellos. Immer elegant. Wie ein guter Wein. Der ewig Große“, lässt Anouchka Delon – die selbst als Schauspielerin tätig ist – die Welt auf Instagram wissen. Die beiden Bilder, die sie von ihrem Vater präsentiert, zeigen ihn mit ernster Mine beim Friseur. Auf dem einem Foto ist der Friseur in Aktion zu sehen, im anderen schaut Alain Delon mit frisch getrimmten Bart und Silbermähne in die Kamera seiner 33-jährigen Tochter.

Bevor er starb, gab er seinem Sprössling die Erlaubnis, diese Aufnahmen von sich im Netz zu veröffentlichen. Sie nutzt den Instagram-Post nun dazu, um den Mimen umfangreich zu huldigen. Weiter führt sie auf Französisch aus: „Wie schön ich ihn fand. Er fand sich auch schön.“

Seht hier die letzten Schnappschüsse beim Friseur:

Anouchka Delon ging aus der Beziehung ihres Dads mit dem niederländischen Model Rosalie van Breemen (waren von 1987 bis 2002 zusammen) hervor. Sie lebt aktuell in der Schweiz.