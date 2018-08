Die 100 besten Stimmen der Musikgeschichte

Foto: Redferns, Peter Still. All rights reserved.

7. Kate Busch: Diese Brüche mit Hörgewohnheiten imponierten Johnny Rotten, so sehr, dass er Bush ein Lied schrieb, dass sie dankend ablehnte „Bird In Hand“. (srrr)

10. Stevie Wonder: Aber egal welche Farbe, und das ist das wahre Wonder-Wonder, am Ende vermag seine Stimme nie etwas anderes auszudrücken als Lebensfreude. (ogö)

11. Prince: Bescheiden war Prince nie: „In the beginning God made the sea. But on the seventh day he made me.“ Die Zeile aus „My Name Is Prince“ glaubt man zwei Jahre nach seinem Tod vielleicht mehr denn je. Der vor Kreativität übersprudelnde Prince hatte eine Stimme, in der sich derart viele multiple Persönlichkeiten formierten, dass man sich fragte: Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Liebestrunken-kopfstimmig eskaliert er in „Kiss“, den Robo-­Prince gibt es in „When Doves Cry“ und in „Let’s Go Crazy“ den Rocker. Prince konnte mit seiner funkygroovigen Art alles sein, was er wollte. Und das macht ihn zu einem wirklich spektakulären Typ Sänger. (sw)

12. The Beach Boys: Meistens beginnen Mike Love oder Dennis Wilson, es folgen Al Jardine oder Carl Wilson, Brian Wilson ist dann die Kirsche auf der Sahnetorte – oder: der Gipfel der Harmonie. ­Brian Wilson, ja auch Arrangeur der Stimmen der Beach Boys, verhehlt nicht, dass hier immer auch ein bisschen Mathematik im Spiel ist: Er kennt seine Jungs, platziert die Einsätze so, dass die Stücke weit über die klassischen Gesangssätze anderer Barbershop- oder Popgruppen der Zeit hinausgehen. Phrasierungen brauchen diese Stimmen nicht, die Harmonien überstrahlen alles. (ab)

13. The Everly Brother: Der Prototyp des Pop-Duos, Vorlage auch für zeitgenössiche Künstler wie First Aid Kit. Der eine singt die Lead, der andere macht Sachen. In den 50er-Jahren gab diese Idee des Doppels dem Rock’n’Roll einen völlig neuen Twist, der einen wahnsinnigen Einfluss auf jede Art des mehrstimmigen Gesangs hatte, von Simon & Garfunkel über The Byrds bis hin zu ­Buffalo Springfield. Dass es bei den beiden so besonders klang, dass man so oft den Eindruck hat, da sänge einer, aber eben mit zwei Stimmen zur gleichen Zeit, hatte einen ganz einfachen Grund: die DNA. Familienstimmen ähneln sich. (jov)

14. Roy Orbison: Man vergisst ganz gerne mal, dass Roy Orbison einer der ersten großen Rock’n’Roll-Sänger war, seine Debütsingle „Trying To Get You“ erschien bereits 1956. Seine große Zeit hatte er in den 60er-Jahren mit Stücken wie „Only The ­Lonely“: Orbison sang über Angst und Entfremdung und Einsamkeit, und das mit einer Stimme, die er auch außerhalb des Genres schulte. Man hört hier Country raus, aber durchaus auch klassische Musik. Das wiederum beeinflusste zahlreiche Künstler der folgenden Dekaden – die Hollywood-Noir-Verzweiflung, mit der etwa Chris Isaak oder zuletzt Lana Del Rey hantierten, hat ganz offenbar hier ihre Wurzeln. (jov)

15. Kurt Cobain: Das Nirvana-Debüt BLEACH war eine Bandplatte, der Sänger super, aber halt auch nicht außergewöhnlicher als seine Gitarre, der Bass und diese wahnsinnig guten Drums. NEVERMIND änderte das, Wut und Bitterkeit von Kurt Cobain katapultieren das Album und den Song „Smells Like Teen ­Spirit“ in den Mainstream. Das gelingt, weil Kurt Cobain hoch individuell textet und singt und dennoch genau den Empfindungen der Generation X gerecht wird, die glücklich sein sollte, das aber nicht hinbekommt. Aus Sturheit, Trotz und böser Absicht. (ab)

16. Billie Holiday: Billie Holiday war mehr als eine Jazz-Sängerin, sie war eine Schauspielerin. Und ihr Gesang intimes Gefühlstheater, in dem sie sich selbst spielte: Lady Day, ein leidendes Gesicht im einsamen Scheinwerfer, Gardenien im Haar, die Stimme angefüllt mit dem Schmerz ihres eigenen Lebens, aller Afroamerikaner und der ganzen Welt. Ihr Gesangsstil ähnelte in seiner Lebendigkeit den Jazzinstrumenten, die sie begleiteten: improvisiert, elastisch, perkussiv, rhythmisch unberechenbar. Ständig bog sie die Melodien in alle möglichen Richtungen. Nie konnte man ahnen, wohin sie mit den Liedern als Nächstes wollte. Aber man wusste, dass es sich lohnt, ihr zu folgen. (as)

17. Beyoncé: Steile These: Kein anderer Popmusiker war so lange on top of the game wie Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z. Nicht so steile These: Im Falle von Queen Bey liegt das daran, dass ihre Stimme wirklich alle Spielarten des Soul beherrscht – und das so gut, dass es manchmal beinahe nervt. Ganz manchmal. Und auch wirklich nur beinahe. (db)

18. Ray Charles: Ohne Ray Charles wäre die Geschichte der Popmusik zwar wahrscheinlich auch geschrieben worden, aber sie wäre doch entschieden anders verlaufen. Der ab seinem sechsten Lebensjahr blinde Sänger aus Georgia ist es, der in den frühen 50er-Jahren aus Gospel, Country und einem Hauch von Jazz den Rhythm’n’Blues erschaffen hat, die Keimzelle von Rock’n’Roll, ebenso wie Soul und Funk. Und der sich mit seiner rauhen, seelenvollen Stimme eine fünf Jahrzehnte umfassende Karriere erschloss, die ihn in den 60er-Jahren auch einmal Popstar sein ließ, als die Welt zu seiner Version von „Hit The Road Jack“ tanzte. (db)

20. Little Richard: Niemand außer Elvis oder Chuck Berry drückte dem jungen Rock’n’Roll mehr seinen Stempel auf als Little Richard. Wer einmal sein schneidendes, schrilles Organ gehört hat, vergisst es nicht mehr. Little Richard ist der originale Shouter der Popmusik, und als solcher unübertroffen. (cw)

21. Bee Gees: Oh so tighte Brüder! Einen herauszutrennen ging nicht lange gut. Nur gemeinsam verbreiteten Robin Gibbs silbern glänzendes Tremolo, Barrys Falsett und Maurice’ Backings diesen einzigartigen Sound, der in Beat und Pop, Softrock und Folk, Disco, Soul und R’n’B funktionierte. (ogö)

22. Whitney Houston: Melodramatisch. Das ist wohl das Adjektiv, das Whitney Houston am besten beschreibt. Jeder Ton hatte etwas faszinierend Einnehmendes an sich, fast wie ein spiritueller Gospelsong. Immer mit einer unterschwelligen Traurigkeit, die davon zeugt: Diese Frau hatte es nie leicht in ihrem Leben. (sw)

23. Simon & Garfunkel: Bis heute werden sie nicht müde zu versichern, wie sie doch eigentlich immer nur den Everly Brothers nachgeeifert hätten. Deren harmonische Herrlichkeit in Ehren, aber gerade durch den unschuldigen Überschwang in der Stimme Art Garfunkels erreichten die Softrock-Giganten doch noch ganz andere Dimensionen. (srr)

25. Morrissey: Der Mann, der sich in Interviews meist wie ein Elefant im Porzellanladen verhält, schafft in seinen Songs das genaue Gegenteil: elefantenschwere Gedanken in porzellanfeinen Tönen zu zirpen. Das Drama schwingt immer mit. Zu gut die Vorstellung, wie Morrissey beim Singen eitel das Näschen rümpft. (ogö)

26. Ella Fitzgerald: Gut möglich, dass keine Jazzstimme vor oder nach ihr technisch so perfekt war: Mit feinem Rhythmusgespür federte sie von Zeile zu Zeile, Stimmlage zu Stimmlage, Scat-Silbe zu Scat-Silbe, ohne je eine Note zu verpassen. Präzise wie ein Uhrwerk, elegant wie eine Katze, trällernd wie eine Nachtigall. (as)

28. Joni Mitchell: Wie viele Männer haben sich wohl schon in Joni Mitchell verliebt? Bei einer der schönsten Sopranstimmen, die der Pop je gehört hat, kein Wunder. Neben all dem klugen Witz, der in ihren Songs steckt, ist da auch ganz viel Melancholie, die offen zur Schau gestellt wird. (sw)

31. Amy Winehouse: Geoff Barrow von Portishead schimpfte. Der sagte einmal, die Stimme von Amy Winehouse sei fake. Nicht sie selbst. Eine Rolle. Soll er nur reden, denn eigentlich ist es doch so: Die Britin hatte nicht nur eine wahnsinnige Stimmbreite, sondern auch das richtige Gespür dafür, diese am Jazz geschulte Stimme zu verwenden, um aus Popsongs Dramolette zu zimmern. (jov)

32. David Bowie: Der Ton war bei Bowie von Anbeginn an vom Himmel gefallen, er giftete wie Quecksilber durch ein Thermometer. Bowie verwandelte Phoneme in kleine Filme. Nicht von dieser Welt, dieses Timbre. (fs)

33. Jerry Lee Lewis: Auf Sun Records war Jerry Lee Lewis in den 50er-Jahren der Beste. Dass er nach ein paar Single-Hits nicht zum Superstar wurde, lag nicht an seinem Werk, sondern daran, dass er mit 23 seine 13-jährige Cousine heiratete. Seine Stimme war gerade in Kombination mit dem Klavier irre intensiv, überschlug sich, missachtete alle Konventionen der Zeit. (jov)

34. John Lennon: Was hatte John, das Paul nicht hatte und damit die Beatles doppelt so groß machte? Sein Gesang suchte nach Halt im Echo der Welt, in dieser Stimme schloss der Beat sich mit dem Intellekt kurz. Lennon soll seine Stimme nicht gern gemocht haben. Dennoch oder gerade deswegen: ein Stimmwunder für einen Tag im Leben. (fs)

37. Smokey Robinson: Der schönste (und der am weitesten nach oben reichende) Tenor der Soul-Music legte mit seinen Miracles in den 60er-Jahren einige der Grundsteine des Motown-Sounds und schenkte ihm später einige der schönsten Hits, allen voran das unter anderem gemeinsam mit Stevie Wonder geschriebene „The Tears Of A Clown“. (jov)

40. Beth Gibbons: Niemand vermag die feinsten Abstufungen von dunkelgrauen Stimmungen so differenziert mit der Stimme auszudrücken wie sie. Mit einer unorthodoxen Art, zwischen nasalem Vortrag und Kopfstimme, zwischen Understatement und Dramatik. Gesang, so einzigartig und mysteriös wie die Musik von Portishead. (ko)

43. Robert Smith: Wer den großen Egozentriker in Smith entdecken möchte, muss ihn nur singen hören. Supermaulig, komplettspleenig, auwehleidig und tolllaunig, mindestens four imaginary boys in einem. Unterm Kopfhörer kann man ihn gar als den wahren Upside-Down-/Bizarro- World-Widersacher von Michael Jackson erkennen! (ogö)

49. Dusty Springfield: In der samtenen, satt und sinnlich klingenden Stimme der „White Queen of Soul“ manifestierte sich die Unabhängigkeit und Kraft einer Künstlerin, die offen bisexuell lebte, lange bevor Queerness im Mainstream ankam, sich schon mal in Bars prügelte – und so zur Patin von sassy Soulsisters wie Amy Winehouse wurde. (jl)

50. Astrud Gilberto: Es gab stärkere Stimmen im Jazz, doch keine klang wie die der Brasilianerin. Mit Simplizität und fast kindlicher Unschuld steckte sie das „Nova“ in den Bossa und dachte mit Melancholie in der Stimme das Ende des Sommers in Ipanema gleich mit. (ko)

54. Michael Stipe (R.E.M.): Der Erfinder des energischen Bariton-Murmelns. Schade, dass seine Hits heute von Privat-TV-Dokus zur Emotionalisierung missbraucht werden. Schön aber, dass die Backings von „Man On The Moon“ erklären, wie Songs von Wanda funktionieren. (jh)

55. Nico: Im morbiden Alt der Christa „Nico“ Päffgen lag der heroinbleiche Tod, der Ennui von „All Tomorrow’s Parties“ in Andy Warhols Factory – und in ihrem Spätwerk: die abgrundtiefe Traurigkeit einer Ikone, die sich der Selbstzerstörung verschrieben hatte. (jl)

57. Adele: Vielleicht liegt der Zauber Adeles in ihrem „Normalsein“. Bei ihr klingt alles so, als habe sie eben gerade Lust zu singen – mit so viel Herzblut und Soul, dass man ihr jede Zeile abnimmt. (sw)

58. Umm Kulthum: In der arabischen Welt ist die Ägypterin größer als die Beatles im Westen. Nach sechzigjähriger Karriere zog ihr Tod mehr als vier Millionen Trauernde auf die Straßen Kairos. Als knallharte Geschäftsfrau scharte sie die besten Komponisten und Poeten um sich, deren Worte sie mit einer Bedeutsamkeit wiedergab, die ihr Publikum in transzendente Zustände versetzte. (srr)

60. Van Morrison: Er war in den 60ern als Frontmann von Them der zornigste junge Mann Irlands. Schrieb dann Musikgeschichte mit ASTRAL WEEKS und MOONDANCE: Was er da mit seiner endlos formbaren Stimme anstellt, macht fassungslos. (cw)

63. Frankie Valli: Das ewig junge Falsett des amerikanischen Pop, irgendwo im Wasteland zwischen weißem Crooner-Soul (der gesamte Kalatog der Four Seasons) und Proto-Yacht („Oh What A Night“). jov)

67. Marvin Gaye: Keine Stimme im Soul war butterweicher und geschmeidiger, kein männlicher Sänger erfolgreicher in der Hitschmiede von Motown. Und dann lieferte Marvin Gaye 1971 mit „What’s Going On“ eines der ultimativen politischen Statements der schwarzen Popmusik ab. (cw)

74. Edith Piaf: Der Spatz, so nannten die Franzosen die 1,47 Meter große Sängerin. Ihre Stimme war groß, vor allem: am Drama des echten Lebens geschult. Unbedingt das Frühwerk mit späteren Aufnahmen vergleichen. {jov)

75. Sampha: Der Londoner hat sich nie als Bühnenfigur verstanden – er will einfach nur Musik machen. Ein Song mit Sampha aber wird immer zum Sampha-Song, so sehr er sich auch sträubt. Diesen Bruch spürt man in seiner Stimme: Mächtiger hat das Leise selten geklungen. (db)

77. Norah Jones: Die Stimme von Norah Jones ist beruhigender als jede Yogastunde: warm und heiser, ruhig und zärtlich gehaucht, mit einem feinen Country-Twang, und in den Erdtönen des Blues trifft sie auf unsere Gefühlsrezeptoren wie Honig auf den Staub eines stressigen Tags. (as)

78. Lou Reed: Wir erinnern Lou Reed in „Sweet Jane“. Wie die Stimme sich trocken auf die Musik setzt, den nächsten Ride nimmt. Ein Sprecher aus einer Hörspielproduktion, der so klang, als tanzten ihm die Abgründe in der Kehle. (fs)

80. Minnie Riperton: Die mit 31 Jahren gestorbene Mutter der US-Comedygröße Maya Rudolph widmete 1975 ihren einzigen Hit ihrer Tochter, deren Namen sie am Ende der unglaublich hoch geträllerten Soulballade „Lovin’ You“ wiederholt. Ihre ganze Stimmgewalt entfachte sie fünf Jahre zuvor in der Hippie-Ekstase „Les Fleurs“. (srr)

84. Sade: Wenn das Wort „Ausnahmeerscheinung“ nicht so ein gottverdammter Gemeinplatz wäre. Was für eine Stimme! Kristallklar, aber voller Tiefe. Erhaben und emotional. Eigen und doch universell. So wie Sade ist niemand – auch wenn halb Pop 2018 so klingen will wie sie. (db)

85. Elton John: Eine Stimme, gleichermaßen geschult am Soul und an den Arbeiten der amerikanischen Songwriter der 60er-Jahre. Eine Stimme, die die große Geste ebenso beherrscht wie Understatement. Mal als Kopfstimme kommend, mal tief aus der Brust. Eine wunderbare Stimme. (jov)

86. Brett Anderson: Seinem nicht nur stimmlichen Vorbild David Bowie wurde oft vorgeworfen, immer etwas zu artifiziell zu singen. Das kann man vom schönen Kopf von Suede nicht behaupten: In „Animal Nitrate“ singt er, als ginge es um Leben und Tod, in „The Wild Ones“ croont er, als wäre seine Existenz einzig darauf ausgerichtet, so betörend und beruhigend wie möglich zu singen. (srr)

88. Ian Curtis: Der zerrissenste Klagegesang der frühen, dunklen 80er – wahrscheinlich gerade deshalb so berührend, weil es dem Mann aus Manchester tatsächlich so schlecht ging wie nach ihm nur noch Kurt Cobain. (jh)

89. Willie Nelson: Natürlich ist Willie Nelson ein Country-Sänger. Aber nicht nur. Nelson phrasiert anders als im Genre üblich. Er hat vom Jazz gelernt, spielt mit Melodieführung und Phrasierung und schafft gleichzeitig das Kunstwerk der Beiläufigkeit. Näher an Frank Sinatra als an Johnny Cash. (jov)

90. Justin Vernon: Der scheue Amerikaner steht an der Spitze jener Sänger, die dem Singer/Songwritertum nach langen, starren Dekaden neues Leben einflüsterten: Erst durch tollkühne, elektronische Manipulation seiner Folk-Stimme entsteht die geis­terhaft-nervöse Energie seiner Lovesongs für das neue Jahrtausend. (as)

95. Patsy Cline: Mit ihrer leicht rauchigen Alt-Stimme brach sie in den 1950ern in die männerdominierte Country-Musik ein und schaffte den Crossover in den Pop. Ihre Karriere, die 1963 mit 30 Jahren durch einen Flugzeugabsturz beendet wurde, ebnete Nachfolgerinnen wie Dolly Parton und Emmylou Harris den Weg. (ak)

96. King Krule: Verschluckt dieser schmächtige 23-jährige Brite ständig seine eigene Zunge? Oder klingen so die Spätfolgen einer unbehandelten Mandelentzündung? Weder noch: Archy Marchall singt wirklich so und stolpert mit seinem impulsiven Streuner-Timbre selbstbewusst durch Jazz-, Neo-Soul- und Sample-Fetzen. (jh)

100. Udo Jürgens: Seine Lieder pendeln zwischen Schlager, Jazz und Pop, sozialkritisch mit süffisanter Ironie. Auf seine Stimme, mit der er selbst haderte: immer Verlass. Niemand kann so schön schwärmen und dabei so viel Wahres sagen. (sw)

Der Soul von Aretha Franklin. Die Vielfalt von Freddie Mercury. Der Groll von Kurt Cobain: Die Stimme ist der Motor der Pop-Musik. Nicht nur, weil sie uns etwas erzählt, eine Botschaft transportiert; sondern vor allem, weil sie Gefühle übermittelt, wie es kein Instrument vermag. Die 100 Sängerinnen und Sänger auf dieser Liste können das am besten – finden wir.

1. Freddie Mercury

Die anhaltende Wirkmacht von Farrokh Bulsaras meist im Tenor gehaltener Singstimme lässt sich am besten an einem Minutenbruchteil nach seinem zu frühen Ableben festmachen: Beim Tribute-Konzert zu seinen Ehren am 20. April 1992 unterbricht der fast ebenso begnadete George Michael seine emotionale Fassung von „Somebody To Love“, gibt zum Ende des Breaks das Mikro an die Fans ab: 72 000 Besucher singen ihm das langgestreckte letzte „love“ notensicher entgegen. Michael bezeichnete den Song später als den schwierigsten, den er je zu singen hatte und den Moment als den überwältigendsten seiner Karriere.

Mercury selbst sagte einst über seine drei Oktaven umfassende Stimme, dass sie sich aus der Energie des Publikums speist: „Je besser sie sind, desto besser bin ich“, eine Aufwärtsspirale. Sein Lieblingssänger Robert Plant, einer der zahlreichen Gaststars an diesem Tag, bemerkte, dass viele der dargebotenen Songs vorab in andere Tonarten übertragen werden mussten, da kaum jemand Mercurys Platz einnehmen konnte. Obwohl Mercury selbst stets betonte, eine musikalische Hure zu sein, die Musik wie Einwegrasierer, Wegwerfpop machte, sind Queen auch 27 Jahre nach ihrem Ende eine der beliebtesten Bands der Welt.

Der größte Rock’n’Roll-Stimmvirtuose aller Zeiten

Zuletzt stand ihr 1981 erschienenes GREATEST HITS in den Top 40 der UK-Charts, in seiner 815. Woche. Diesen Rekorderfolg hat die Gruppe in erster Linie Mercurys Stimme zu verdanken. 2016 ging ein Forscher-Team deren Zauber nach und kam zu dem Ergebnis, dass bei Mercurys Gesang die sogenannten Untertöne aktiviert wurden, die eine Oktave unterhalb des eigentlichen Tons erklingen und durch Kehlgesang entstehen. Die Studie bewies auch, dass Mercurys Stimmbänder mit 7,04 Hz deutlich mehr Schwingungen pro Sekunde als gewöhnlich erzeugten. Soso!

Von Natur aus gesegnet, hob ihn dennoch sein Facettenreichtum von allen anderen Sangestalenten ab. Roger Daltrey nannte ihn den größten Rock’n’Roll-Stimmvirtuosen aller Zeiten: „Er konnte seinen Stil von Zeile zu Zeile wechseln.“ Mercury überzeugt im Metal, im 50s-Rock, im Funk, in der Falsett-Disco, in der Music Hall, im Musical, in der Oper. Seine Stimme trug ihn als breitbeinigen Macho-Rocker, als überkandidelten Bonvivant, als ewig suchenden Liebhaber, als König der Welt und trotz aller Verzweiflung würdevoll über deren Ende hinaus, ganz getreu der „Innuendo“-Songzeile „You can be anything you want to be, just turn yourself into anything you think that you could ever be“. Freddie Mercury war als Sänger alles, was jeder andere gerne gewesen wäre. srr

Der Moment: Die mit der letztjährigen Deluxe-Wiederveröffentlichung von NEWS OF THE WORLD erschienene „Alternative Version“ von „It’s Late“: Nach kurzem, beiläufigem Einsingen entfacht Mercury einen gesanglichen Sturm, der einen aus jeglichem Zusammenhang reißt.

Auch interessant Aretha Franklin ist im Alter von 76 Jahren gestorben Es gibt Sätze, die sich ganz von selbst sagen, wenn man Aretha Franklin heißt. Sätze wie: „Sänger zu sein, ist eine natürliche Begabung.“ Bei ihr war das wohl so: eine Gabe von irgendeinem Gott oder kosmischen Wesen. Die ungeheure Kraft ihrer Stimme hat ihr den unanfechtbaren Titel als „Queen Of Soul“ eingebracht. Diese Kraft – das ist nicht nur die Lautstärke. Das ist auch die blitzsaubere Technik, mit der sie von einem dunklen Raunen in die dünnen Lüfte eines vibrierenden Falsetts hinaufschießen kann. Die Feinheiten in der Intonierung. Und vor allem diese Selbstgewissheit, die in jedem Ton steckt: im Swagger von „Respect“ genauso wie in der zarten Romantik von „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“.

Ohne sie wäre keine Whitney Houston und keine Alicia Keys denkbar. Die Art und Weise, wie sie ihre Seele nach außen, in den Hall ihrer Stimme zu stülpen schien, erzählt von einer großen, verbindenden weiblichen Superkraft. Es macht etwas mit einer Frau (vielleicht auch mit einem Mann), wenn Aretha im Refrain von „Think“ singend skandiert: „Freedom, oh freedom, give yourself freedom!“ Eine Power, die sich wie in einem Energiestrahl auf uns überträgt. as

Der Moment: „Respect“: Der hitzige Furor in ihrer sich überschlagenden Stimme, wenn sie beim Buchstabieren – „R-E-S-P-“ – beim zweiten E ankommt – „Eee-C-T“.

3. Michael Jackson

Welcher Künstler kann schon von sich behaupten, einzig und allein mit seiner Stimme einen eigenen und zugleich eigentümlichen Signature-Sound erfunden zu haben? Anstatt diese Frage nun mit einem enttäuschend schmächtigen Ergebnis zu beantworten, lohnt es sich, doch gleich der eigenen Kehle ein enthusiastisches „Ouh!“ zu entlocken. Michael Jackson zwickt sich dazu sogar noch öffentlichkeitswirksam und stimulierend in den Schritt. Hell yeah, so schreibt man Pop­geschichte!

Nicht umsonst wird dieser Mann als King bezeichnet, seine Herrschertugenden werden schon früh auf die Probe gestellt: Als in den 70er-Jahren Disco geboren wird, muss Michael sich an den Erfolgen anderer Wahnsinnskünstler des legendären Motown-Labels messen. Stevie Wonder, Marvin Gaye: hervorragende Sänger – das ist schon vor seiner Weltkarriere streberhaft im amerikanischen Soul-Pop-Kanon der 70er notiert.

Den Erfolg der Kollegen stellt Michael Jackson trotzdem in den Schatten. Von Natur aus scheint er das zu besitzen, wonach Jahrzehnte später in Castingshows krampfhaft gesucht wird: ein Gesamtpaket. Seine übermenschlichen Tanz-Skills sorgen nicht erst seit dem Game-Changer-Video zu ­„Thriller“ für offene Münder – niemals aber wollen sie darüber hinwegtäuschen, welch begnadeter, leidenschaftlicher Sänger er war.

Seine Karriere beginnt in den 60er- und 70er-Jahren kraftvoll mit Afro und paillettenbesetzter Schlaghose in Soul und Disco. Er erfindet den R’n’B der 80er, füllt in den 90er-Jahren schließlich die ganz großen Stadien mit epochalem Weltverbesserer-Pop und zarter Engelsstimme – sie wird später von Kritikern zu Unrecht als seelenloses Pop-Produkt angeprangert. Vorwürfe des Kindesmissbrauchs, verantwortungslos aus Hotelzimmerfenstern gehaltene Babys, Tablettensucht: So düster manches Lebenskapitel des zerbrechlichen, widersprüchlichen Michael auch sein mag, sein musikalisches Schaffen wurde dadurch am Ende, auch postum, niemals in Misskredit gebracht. jh

Der Moment: Das besonders lange und leidenschaftliche „Ooouuhhh!“ in Sekunde 15 von „Don’t Stop ’Til You Get Enough“ – wie er es fühlt!

Al Green war der letzte Soulstar der alten Schule. Seine Musik war zunächst ein Abziehbild von Sam Cooke und Co., wurde aber in den 70er-Jahren weicher, zärtlicher – und damit passgenauer zu seiner Stimme. Er legte so den Grundstein zu dem, was später als Modern Soul bezeichnet wurde.

Wo der Soul in den 60er-Jahren kraftvoll gesungen zu werden hatte, mindestens intensiv, war bei Green: alles easy, gerne auch länger als bis dahin üblich in der Kopfstimme. Damit setzte er Impulse – für Disco, ­Prince, aber auch für zeitgenössische Soulsänger wie D’Angelo, der Greenes „I’m Glad You’re Mine“ gut coverte. jov

Der Moment: Diese völlig unerwarteten Schreie in „Take Me To The River“.

Man wird kaum ein Live­video finden, in dem sie jeden Ton genau trifft. Sie kann ins Krächzen geraten, auf den Gipfeln straucheln, kippen, in der tieferen Strophe bröseln ihr manchmal ein paar Noten weg, sie atmet schneidend und riskiert beim nächsten lauten Gellen, dass der folgende Ton erstirbt.

Björk war nie das Kind, das schön geübt hat. Das Ex-Hippie-Mädchen, den Ex-Punk, die Pop-Avantgardistin singen zu hören, ist immer eine Grenzerfahrung, weil sie keinen Song kennt, der sie nicht an ihre Grenzen bringt. Vor ihr versteckt sich die Routine in einem Unterwasservulkan. ogö

Der Moment: „Vökuró“, live nur mit Cembalo und Chor in der Langholtskirkja in Reykjavík (2008; findet man leicht auf YouTube): ein isländisches Volkslied versteht die ganze Welt.

6. Nina Simone

Nicht nur hatte Nina ­Simone eine der unverkennbaren Stimmen des Jazz, sie setzte ihr Instrument auch so ein, dass sie sich niemals einem musikalischen Stil anpasste. Ein Song von Nina Simone ist immer ein Song von Nina Simone, dann erst ist er Jazz, Rhythm & Blues, Gospel oder Soul.

In den 60er-Jahren wird sie eine der ersten Bürgerrechtlerinnen der Popmusik: Klagelieder in den Tiefen ihres Baritons. In ihrem weiteren Leben erweist sich Nina Simone aber als größter Feind ihrer selbst. Auf der Bühne wie im Leben ist sie zu erratisch und konfrontativ. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2003 bleibt sie auf diese Weise aber immer auch black and proud, sie selbst. cw

Der Moment: Am Ende von „Before Sunset“ legt Julie Delpy nach einer langen, durchredeten Nacht „Just In Time“ von Nina Simone auf. Danach ist alles gut.

7. Kate Bush

„Wuthering Heights“, der erste selbstverfasste Song, mit dem eine Sängerin je auf Platz eins der UK-Charts stand, gleicht einem Wunder: Wie konnte Kate Bush mit 18 Jahren so einen komplexen Song schreiben (gut, die Hook mag sie zuvor in Barry ­Manilows ­„Mandy“ gehört haben)?

Vor allem: Wie konnte sie so früh einen derart eigenwilligen Gesangsstil haben? Es schien, als drängten die Geister aus Jahrhunderten durch Bushs Lippen, alle zur selben Zeit! Diese Brüche mit Hörgewohnheiten imponierten Johnny Rotten so sehr, dass er Bush ein Lied schrieb, das sie dankend ablehnte „Bird In Hand“. srr

Der Moment: Das Outro von „Wuthering Heights“, in dem Bushs Gesangsmelodie sich in Streichern und einem Gitarren­solo auflöst, als stiege sie in den Himmel auf.

8. Otis Redding

Er hatte nur ein paar wenige Jahre, um die Wucht einer ganzen Lebensspanne in die Tonspuren einer Handvoll Studioalben zu pressen, bevor er mit 26 bei einem Flugzeugabsturz starb. Sein Gesang – das war nicht einfach eine schöne Stimme. Das waren pure, heiß eingeschmolzene Gefühle.

Es liegt etwas Angreifbares in seiner rauen und zugleich raspelweichen Stimme, das einen ohne jede Vernunft trifft: Etwas, das einen beim Hören von „These Arms Of Mine“ wieder in einen dünnhäutigen, gefühlsdurchfluteten Teenager verwandeln kann. Bei jedem anderen Sänger wäre diese Stehblues-Ballade schnulzig gewesen. Bei ihm ist sie ein erhabener Klassiker. as

Der Moment: das atemlose Finale von „Try A Little Tenderness“.

Einer, dessen erstes Studioalbum THE VOICE OF FRANK SINATRA heißt, sollte auch abliefern. Und in der Tat erfüllte Frank Sinatra den Titel der 1946 veröffentlichten Platte; ach, mehr als das: Er erfand nicht die Gattung des Crooners, aber prägte ihr Wirkprinzip: Sinatra hatte eine große Stimme, aber er inkludierte in seinen Gesang stets ein gewisses Understatement.

Sogar in „My Way“, wo er vorm finalen Vorhang seines Lebens steht, reizt er die Stimme nicht voll aus. Bescheiden singt er von seinen „Regrets“, die Stimme immer im Gleichschritt mit den Streichern. Wie ein Rennradler, der nur auf 80 Prozent seiner Kraft fährt und deshalb erholt ins Ziel kommt, bereit für ein Gläschen. jov

Der Moment: In „Fly Me To The Moon“ schwillt seine Stimme auf und ab wie ein Blasinstrument.

10. Stevie Wonder

Quer durch die 70er-Jahre riss Stevie Wonder (nicht nur) für Soul, Funk und R’n’B neue Horizonte auf – musikalisch, auch inhaltlich. Doch tatsächlich sind uns seine Gesangsperformances der 60er, herausgestellt im Motown-Sound, beinahe geläufiger. Dabei entfaltete sich mit seiner künstlerischen Freiheit auch seine Stimme.

Man kann ihn auf Alben wie SONGS IN THE KEY OF LIFE oder ­TALKING BOOK damit experimentieren hören, er lässt sie klingeln, fliegen, presst sie, setzt Punches, überführt Techniken aus Jazz und Gospel. Aber egal welche Farbe, und das ist das wahre Wonder-Wonder, am Ende vermag sie nie etwas anderes auszudrücken als Lebensfreude. ogö

Der Moment: Hier ist er punchy wie selten, Lead- und Backing­vocals befeuern sich gegenseitig – sie kommen beide von Stevie: ­„Living For The City“ (1973).

