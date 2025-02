Alec Baldwin von Trump-Imitator provoziert: Dieser Spruch ging zu weit

Alec Baldwin sah sich kürzlich mit geschmacklosen Sprüchen konfrontiert.

Alec Baldwin ist kürzlich in eine hitzige Auseinandersetzung mit dem Donald-Trump-Imitator Jason Scoop geraten. In einem auf Twitter veröffentlichten Video ist zu sehen, wie sich Scoop dem Schauspieler nähert, während dieser sein Gepäck in ein Auto lädt. Der Comedian beginnt sofort, Baldwin mit Beleidigungen und anstößigen Witzen zu provozieren – und das ziemlich unter der Gürtellinie.

Er kritisiert Baldwins Darstellung von Trump in „Saturday Night Live“ und spielt auf den tragischen Vorfall am Set des Films „Rust“ im Oktober 2021 an, bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins ums Leben kam. Scoop bezeichnet den Vorfall dabei als „kaltblütigen Mord“.

So reagierte Alec Baldwin

Sichtlich verärgert wendet sich Baldwin schließlich an Scoop und sagt: „Wenn die Kamera nicht hier wäre, würde ich dir das verdammte Genick brechen.“ Er erinnert Scoop zudem daran, dass sie sich vor dem Gebäude befinden, in dem seine Kinder leben.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach der Ankündigung von Baldwins neuer Reality-Show „The Baldwins“, in der er und seine Familie Einblicke in ihr Leben gewähren. In der Serie spricht Baldwin offen über die schwierige Zeit nach dem tragischen Unfall am „Rust“-Set. Er beschreibt das Jahr nach dem Vorfall dem Promi-Magazin „People“ zufolge als „einfach nur schrecklich“ und „surreal“. Seine Frau Hilaria berichte in der Show über die psychischen Probleme ihres Mannes und die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie zitiere Alec mit den Worten: „Wenn es an diesem Tag einen Unfall gab, warum bin ich dann noch da? Hätte es nicht mich treffen können?“ Die Serie soll im Frühjahr erscheinen.

Der Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen Baldwin wurde im Juli 2024 eingestellt, nachdem die Richterin feststellte, dass die Staatsanwaltschaft entscheidende Beweise zurückgehalten hatte, die hätten erklären können, wie scharfe Munition an das Set des Films gelangte. Daraufhin hat Baldwin Klage gegen die Ermittler eingereicht. Er wirft der Staatsanwaltschaft und den Ermittlern böswillige Verfolgung und die Verletzung von Bürgerrechten vor.