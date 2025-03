Nach versehentlicher Tötung am Set: Alec Baldwin wollte sterben

Seit dem 23. Februar läuft die Reality-Show „The Baldwins“ (via Prime Video), bei der die Familie sowie ihr Leben in New York City genauer portraitiert werden. Was dabei auch zur Sprache kommt: Der Umgang Alec Baldwins mit der versehentlichen Tötung von Kamerafrau Halyna Hutchins im Jahr 2021 am Filmset von „Rust“. Seine Ehefrau Hilaria Baldwin legt in der Serie auch offen, dass ihr Mann zwischenzeitlich den Wunsch hatte, nicht mehr am Leben zu sein.

Zu dem Unfall

Im Juli 2024 wurde der Prozess gegen Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung eingestellt. Dennoch ist das Thema für die Familie nicht vom Tisch. In der zweiten Folge von „The Baldwins“ wird über den Unfall beim Dreh des Westerns „Rust“, 2021 in New Mexico, gesprochen. Darüber, dass der Schauspieler für eine Szene eine Waffe abfeuerte, die echte statt Fake-Munition hatte. Und er so die 42-jährige Halyna Hutchins, eine der Kamerafrauen, traf und diese an den Folgen der Schussverletzung starb.

„Er wünscht sich, er wäre an ihrer Stelle gewesen“

Besonders seine Ehefrau Hilaria Baldwin teilt in der „The Baldwins“-Episode ihre Erinnerungen an den tödlichen Schuss und die Nachwirkungen, die er für Alec Baldwin hatte. So sagt sie: „Neulich habe ich die Textnachrichten vom Tag danach gelesen. Er schrieb, dass er sich umbringen wollte.“ Hilaria Baldwin erzählt, dass Alec Baldwin „eine Überlebensschuld fühlte. Er war in etwas involviert, was sich niemand vorstellen kann. Immer wieder denkt er an diesen Tag und wünscht sich, er wäre an ihrer Stelle gewesen.“

Und sie teilt mit, dass der Zustand ihres Mannes ihr nach wie vor Sorgen bereiten würde. „Seitdem ist seine Gesundheit und seine psychische Gesundheit stark beeinträchtigt. Plötzlich hat er Herzprobleme. Einmal fiel er in Ohnmacht und ich schüttelte ihn. Er wurde schon mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert. Es ist manchmal schwer. Aber hoffentlich haben wir das Schlimmste überstanden.“ Wobei sie schon glaubt: „Er wird nie wieder derselbe sein.“

Was vom Gerichtsverfahren übrig blieb

Das Gerichtsverfahren gegen Alec Baldwin wurde eingestellt, nachdem Anwälte sagten, dass Beweise vorenthalten worden seien. Aber die Anwälte der Eltern und der Schwester der Verstorbenen teilten dem zuständigen Richter am Montag, den 2. März, in New Mexico mit, dass sie beabsichtigen, den Mimen am 9. Mai im New Yorker Büro ihrer Kanzlei zu befragen.

„The Hollywood Reporter“ berichtete, dass Anwältin Gloria Allred mitteilte: „Es ist längst überfällig, dass Alec Baldwin die Konsequenzen, die er Halynas Eltern und ihrer Schwester zugefügt hat, eingesteht und sich ihnen stellt.“

Was außerdem geschah: Waffenmeisterin der Produktion, Hannah Gutierrez-Reed, wurde bereits zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.