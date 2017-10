Alle Hände hoch am Schlesischen Tor: So war’s bei der MUSIKEXPRESS Klubtour in Berlin

Wer in seinen Interessen auf Facebook „Schnitzel, Bäumchen und Sächs“ angibt, kann per se kein schlechter Mensch sein. Oder besser gesagt: keine schlechten Menschen. Bei den Verfassern dieser launigen Worte handelt es sich um das erste Duo des heutigen Abends. T9, bestehend aus Produzent Torky Tork und Rapper DoZ9. Ihr neues Album PLASTIK AUS GOLD erscheint am 1. Dezember, was DoZ9 nicht ohne Stolz in der Stimme immer wieder zwischen den Songs erwähnt. Ein Schelm, wer darin eine ironische Anspielung auf PALMEN AUS PLASTIK, dem Album von Raf Camora und Bonez MC sowie deren Song „Palmen aus Gold“ wittert. Die Fans der beiden Berliner freuen sich mindestens genauso sehr wie die Macher über neue Stücke. Und beim Brett „Tiff“ vom vorherigen Album R.I.F.F.A., das gegen Ende des Sets kommt, gehen alle Hände noch mal ein bisschen höher.

Auch bei den Hessen heißt: Sie ziehen sich ihre quietschgelben Regenjacken über das sonst „All Black" gehaltene Bühnenoutfit und ab geht's. Mit dem gleichnamigen Titeltrack aus dem ersten gemeinsamen Album überhaupt, „Ich und mein Bruder", eröffnen sie die Show. Die Hände im Publikum bleiben ab da dort, wo sie hingehören: oben. Dölls energischem „Alle Hände hoch, alleeeeee!" könnte man sich auch nur schwer verwehren. Beim smoothen „Alright", produziert von Clefco, wird es dann noch mal etwas ruhiger. Gerade ruhig genug, damit man beim Banger „Ich sterbe für HipHop" noch mal anständig ausrasten darf. Diese Message fühlen hier wohl alle.

Gegen 23.20 Uhr werden die bereits auf der Bühne aufgebauten Kanzeln für das Audio88- und Yassin-Konzert endlich illuminiert. Nebelschwaden deuten darauf hin, dass hier jede Sekunde die beiden Rapper und ihr DJ Breaque die Messe für die angereisten Rap-Jünger eröffnen werden. Im Backstage wärmen sich die Herren gerade noch auf. Genauer: Sie singen gemeinsam mit den Jungs von T9 sowie Mädness und Döll aus voller Kehle die Hook des Manuellsen-Songs „Boulevard of Broken Dreams“ mit. Ein Bild für die Götter, um im kirchlichen Jargon zu bleiben: Drei Männer in kirchlicher Robe springen zwischen einem halben Dutzend weiteren singenden Rappern glücklich umher. Zu einem Manuellsen-Song.

Rap zu machen heißt eben auch Rap-Fan zu sein

Und dann, endlich, Halleluja! „Jesus is just alright with me …“, das Intro zum Titelstück des aktuellsten gemeinsamen Albums der Herren Audio88 und Yassin ertönt sakral aus den Lautsprechern. Und die Masse brüllt dankbar „Ameeeen“. Es folgt das kapitalismuskritische „K.R.A.U.M.H.“ alias „Kohle regiert alles um mich herum“ und es wird gesprungen. Während man angesichts der Korrumpierung der Menschheit eigentlich lieber weinen wollen würde. Aber das ist hier schließlich keine Therapiestunde beim Psychiater, sondern ein verdammtes Rap-Konzert. Gut so. Das Messe-Workout findet seinen vorläufigen Höhepunkt, als der Mädness-Yassin-Song „Ich sterbe für HipHop“ zum zweiten Mal vorgetragen wird. Diesmal in geballter Formation. Sprich: Audio88, Yassin, Mädness und Döll gemeinsam. Da spätestens schreien dann auch Torky Tork, DoZ9 und Co. laut bei der Hook mit. Wie sich das gehört, stehen sie teils neben der Bühne, teils davor. Rap zu machen heißt eben auch Rap-Fan zu sein.

Zum Ende dieser HipHop-Messe werden statt Hostien dann lieber Schellen verteilt. Beim – Überraschung! – Song „Manchmal helfen Schellen" bildet sich in den vorderen Reihen, wo übrigens fast nur junge Mädchen stehen, ein Pogo-Kreis. Wie könnte ein Abend im Zeichen des Deutschrap schöner enden, als mit ausgelassen springenden seligen Menschen?

Wer noch mehr von dieser Art Messe will, dem sei übrigens der 14. Dezember im Heimathafen Neukölln empfohlen. Dort findet der besinnliche Jahresausklang mit Audio88 und Yassin statt: die „Normale Weihnachtsesse“. Amen.

