Kolumne 1: Schnipo Schranke fragen sich, welche Pflichten Künstler gegenüber der Menschheit haben

SCHNIPO SCHRANKE: SIND VERPFLICHTET

(TEIL 1)

Fritzi: Gestern hab’ ich einen richtig dicken Joint gebaut. Ich hab’ einfach doppelt so viel rein gemacht wie sonst, wie du es mir ans Herz gelegt hast. Plötzlich hatte ich nur noch Blumenwiese im Kopf. Irgendwann dachte ich, ich könnte voll schlau sein, wenn ich mein Gehirn ein bisschen mehr anstrengen würde. Hat man als Mensch eigentlich die Pflicht, sich richtig doll anzustrengen, weil es ja sein könnte, dass man irgendetwas Positives zur Entwicklung der Menschheit beitragen kann? Klar könnte ich auch nur sieben Stunden knacken, aber darf ich zehn knacken, weil ich sonst voll müde bin? Wäre ich nicht produktiver, wenn ich früher aufstehe?

Daniela: Die Frage ist doch, wie du deine Pflichten definierst. Dass du ausschläfst, bedeutet nicht zwangsläufig einen Nachteil. Nur für den Großteil der Gesellschaft, das sagen die. Aber für uns besteht doch auch eine gewisse Vorbildfunktion darin, drauf zu scheißen und generell zu machen, was wir wollen.

Fritzi: Vielleicht kann ich etwas Positives beitragen, indem ich es einfach langsam angehen lasse. Das Leben.

Daniela: Eben. Wenn du nunmal die Beste darin bist, die Leute wachzurütteln mehr zu schlafen, dann ist das genau das, was du zur Entwicklung der Menschheit beiträgst.

Fritzi: Aber was wäre, wenn alle immer gesagt hätten: Och nö, das ist mir jetzt aber zu anstrengend, rauszugehen? Dann säßen die Menschen immer noch in der Höhle. Hat man denn nicht die Pflicht, so viel wie möglich aus sich rauszuholen?

Daniela: Ich bin der Meinung, dass es als Künstler deine Pflicht ist, sämtliche Höhen und Tiefen des Daseins zu durchwandern, um ein größtmögliches Bild zu bekommen. Ich glaube nicht, dass es dein Job ist, möglichst viel zu arbeiten, sondern auch unbeliebte Dinge wie Prokrastination möglichst gut zu beobachten.

Fritzi: In unserem Plattenvertrag steht übrigens, dass der Künstler sich verpflichtet, die Aufnahmen gewissenhaft und unter Einsatz seiner besten künstlerischen Fähigkeiten zu machen.

Daniela: Da steht auch drin, dass wir nicht über den Vertrag reden dürfen.

Fritzi: Ich frage mich einfach, ob man, nur weil man ein Mensch ist, genau so einen Vertrag mit der Welt hat?

Daniela: Nö. Also ich nicht. Oder doch! Für mich hab’ ich die Pflicht, keine Pflichten zu haben. Wenn ich nicht mein Ding machen würde, wäre das Leben für mich nicht zu ertragen.

Fritzi: Seit ich am ersten Schultag meinen Namen sagen musste, denke ich, es ist definitiv nicht mein Steckenpferd, vor und mit Leuten zu reden. Vielleicht sollte ich mich überwinden und viel mehr rausgehen, und vielleicht würde ich dann merken, dass ich voll gut im Reden bin, und dass Diskussionsrunden total mein Ding sind.

Fritzi: Ich glaub’, ich hab’ einfach Komplexe, weil ich denke, dass ich als Künstler nichts beitragen kann. Manchmal hinterfrage ich diese Zunft.

Daniela: Kennst du denn gar keine Band, die du ganz toll findest, und bei der du weißt, dass deren Existenz einen Sinn hat? Schwärmst du für niemanden?

Fritzi: Nicht für Bands. Ich schwärme gerade für Schriftsteller oder Maler!

Daniela: Ach! Für wen denn?

Fritzi: Woah, da drüben brennt’s! Siehst du den Qualm? Da aus dem Fenster!

Daniela: Ja, tatsächlich! Ey, nicht dass wir die einzigen sind, die das sehen.

Fritzi: Aber da stehen alle Fenster offen, da muss doch jemand sein.

Daniela: Und wenn derjenige knackt?

(Fortsetzung folgt)

