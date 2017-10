MUSIKEXPRESS Klubtour in Köln: Gewinnt Tickets für MC Bomber und Veedel Kaztro live in Köln

Finale, oh-oooh! Die MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow befinden sich gerade auf ihrem vorläufigen Höhepunkt, da müssen wir schon an ihr Ende denken – aber was für eines: Wenn wir am 20. Oktober 2017 in Köln Halt machen, feiern MC Bomber aus Berlin ein Gastspiel, Veedel Kaztro aus Köln ein Heimspiel und wir alle gemeinsam eine Aftershowparty mit DJ Mighty Monch (187 Straßenbande), Phil Phader und Der schöne Branko.

Der Weg dahin wird ein sehr unterhaltsamer gewesen sein: Den Auftakt feierte unsere Klubtour 2017 in München. Am 8. September rissen DJ Hell, Juan Atkins und Maxim von Terentieff alles ab, wir sind mit unseren Kameras irgendwie trotzdem lebend aus der Roten Sonne gekommen – hier, als Beweis, unser Nachbericht inklusive Video. Am 30. September präsentierten Fotos und Bonaparte im Hamburger Mojo Club Indierock und nackte Haut (auch das haben wir in Bild, Video und Text festgehalten), am 2. September schmissen wir in Rostock mithilfe von Drangsal, Lea Porcelain und Der Ringer eine Postpunkparty, die, natürlich, an der Bar endete. Am 6. Oktober warten Audio88&Yassin, Mädness & Döll und T9 im Berliner Bi Nuu auf Euch, Cutcannibalz und Torky Tork werden Euch auf der Aftershowparty den Rest geben. Und dann, ja, wer dann immer noch kann, der feiert mit uns das Klubtour-Finale 2017 in Köln im Bogen 2. Ihr hättet es Euch redlich verdient.

Bock? Bock? Bock? Dann kommt! Tickets kosten schmale 17 Euro plus Vorverkaufsgebühr oder gar nichts – wir verlosen nämlich 5 x 2 Stück.

MUSIKEXPRESS Klubtour: Gewinnt Tickets für MC Bomber, Veedel Kaztro, DJ Mighty Monch (187 Straßenbande), Phil Phader und Der schöne Branko live in Köln

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die MUSIKEXPRESS Klubtour in Köln. Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Formular aus und beantwortet uns darin die Frage, wie das kommende Album von Veedel Kaztro heißen wird. Tipp: Ein Blick auf Veedels Facebook-Seite könnte helfen!

Hier die Übersicht der noch ausstehenden Events und Acts:

6. OKTOBER, BERLIN:

Wo? Bi Nuu

Bi Nuu Wer? AUDIO88 & YASSIN, MÄDNESS & DÖLL, T9 (TORKY TORK & DOZ9),

AFTERSHOWPARTY: CUTCANNIBALZ, TORKY TORK

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

20. OKTOBER, KÖLN:

Wo? Bogen 2

Bogen 2 Wer? MC BOMBER, VEEDEL KAZTRO,

AFTERSHOWPARTY: DJ MIGHTY MONCH (187 STRASSENBANDE),

PHIL PHADER, DER SCHÖNE BRANKO

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr auch auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour