Alle Trailer der „Comic Con“ auf einen Blick: Neues von Marvel, Warner und Netflix

Am Donnerstag startet in San Diego die Comic Con. Die Nerdmesse wird für einige Tage zum Anlaufpunkt für Fans von Comics, Serien und Kinofilmen. In den vergangenen Jahren wurde die Messe vor allem zur Bühne großer Filmstudios, die dort in sogenannten Panels ihre kommenden Blockbuster vorstellen. Besonders gespannt sind Fans auf neue Szenen zu den Comicverfilmungen „The Avengers: Infinity War“ und „Justice League“. Ebenfalls erwartet werden neue Ausschnitte aus Netflix-Serien wie „Stranger Things“.

Den Anfang macht der Trailer zu „Kingsman: The Golden Circle“, der Fortsetzung zu Matthew Vaughns Überraschungserfolg aus dem Jahr 2014. Der Agentenfilm mit Halle Berry, Jeff Bridges, Colin Firth und Taron Egerton startet am 28. September in Deutschland: