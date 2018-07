Clip aus „Godzilla: King of the Monsters“: Eleven aus „Stranger Things“ ruft nach Hilfe

Unter dem Motto „Reach Monarch“ wurde am Donnerstag ein erster Clip aus dem kommenden Godzilla-Film „King of the Monsters“ veröffentlicht. Die Fortsetzung zur 2014er Neuauflage von Gareth Edwards wird am 30. Mai 2019 in den deutschen Kinos erscheinen und diverse bekannte Monster aus dem Godzilla-Kosmos zeigen. 2021 soll Godzilla dann in einem weiteren Film gegen die aktuelle Variante von King Kong antreten, die 2016 ihre Neuauflage mit „Skull Island“ bekommen hat.

Warner Bros. versucht mit den berühmten Monstern ein Filmuniversum aufzubauen, das dem von Prinzip Marvel gleicht und für Einsteiger auf den ersten Blick mal wieder unnötig kompliziert wirkt. „Monarch" wird nun als fiktive Behörde etabliert, die das sogenannte MonsterVerse verknüpfen soll. Dabei wird es beim kommenden „Godzilla: King of Monsters" aber schlichtweg um Folgendes gehen: Wunderbar animierte Geschöpfe kämpfen gegeneinander und zerstören dabei wahrscheinlich einige Großstädte, ein Cast von menschlichen Schauspielern versucht die Action derweil mit Seele zu füllen.

Die menschlichen Figuren, die in „Godzilla“ (2014) von Bryan Cranston und Aaron Taylor-Johnson gespielt wurden, gingen zuletzt leider völlig unter. In „King of the Monsters“ dürfen sich Sally Hawkins, Vera Farmiga und Millie Bobby Brown versuchen. Letztere genießt seit ihrer Rolle Eleven in „Stranger Things“ Kultstatus und dürfte „Godzilla“ für ein ganz neues Publikum interessant machen.

Wohl auch deshalb hat sich Warner Bros dazu entschieden, Millie Bobby Brown in den Mittelpunkt des ersten Clips zum kommenden Blockbuster zu stellen. Bei einem Hilferuf, mit dem sie „Monarch“ erreichen will, hört sie bereits Geräusche, die den gigantischen Kampf der Filmmonster ankündigen. Den stimmungsvollen Ausschnitt könnt Ihr Euch direkt hier anschauen:

Reach Monarch Reach Monarch Gepostet von Millie Bobby Brown am Mittwoch, 18. Juli 2018

Ein erster langer Trailer zum Film wird am Wochenende erscheinen, dann findet in den USA die Nerd-Messe Comic-Con statt, auf der üblicherweise viele Blockbuster erstmals mit Ausschnitten und Trailern präsentiert werden.