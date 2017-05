„American Gods“: Die 2. Staffel kommt 2018

Kaum eine Serie wurde 2017 mit so viel Lob überhäuft wie „American Gods“, die in Deutschland wöchentlich auf Amazon Prime ausgestrahlt wird. Am 30. April feierte die erste Episode Premiere, bisher liefen zwei von acht Episoden. Doch schon jetzt zeigt sich Starz, der amerikanische Heimatsender der Serie, mit den Quoten und den Stimmen zur Serie sehr zufrieden. Und hat deshalb eine weitere Staffel bestellt.

Mindestens acht weitere Folgen werden für eine Ausstrahlung Mitte 2018 produziert, Figuren und Geschichten stehen dem Produzenten Bryan Fuller, der zuletzt „Hannibal“ betreute, ausreichend zur Verfügung. Denn „American Gods“ handelt von diversen alten Göttern, die durch die USA reisen und sich dort auf einen Kampf mit den neuen Götzen der Menschheit vorbereiten. Der Protagonist Shadow Moon (heißt wirklich so) machte in den ersten zwei Episoden bereits Bekanntschaft mit Odin, der slawischen Gottheit Czernobog und dem Technical Boy, der seine Kraft aus der Abhängigkeit der Menschen von Technologie zieht.

Die Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Neil Gaiman basiert, überzeugt bisher vor allem durch die bizarren Interpretationen der Götter und den intensiven Aufnahmen. Zeitlupen weisen permanent auf Details wie Kerzen hin, die Grundstimmung ist sehr düster. Dazu geizt die Serie nicht mit Nacktheit: Die Szene, in der eine Göttin einen Mann in ihrer Vagina verschwinden lässt, kann nicht einmal „Game of Thrones“ toppen.