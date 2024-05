An der Bar mit TEST

Es gibt Grund zum Feiern! Wir launchen nämlich unsere neue Interview-Serie. In der ersten Folge zum Anstoßen dabei: LUNA. Na, wer hat Bock auf Frinks? Dann setzt euch zu uns an die Bar! In der allerersten Folge unserer „An der Bar“-Serie haben wir Alina Striedl, alias LUNA, auf eine Freirunde Drinks an der Theke des Berliner Lidolino getroffen und sie dazu befragt, wie gut sie sich mit Wein (lol) auskennt, warum sie am liebsten nachts Songtexte schreibt und weshalb sie ausgerechnet eine Waschmaschine von ihrer Lieblingsbarkeeperin geschenkt bekommen hat.