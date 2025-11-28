Netflix-Hit „Jingle Bell Heist“: Weihnachtsfilm startet auf Platz 1

Netflix-Weihnachtsfilm „Jingle Bell Heist“ mit Olivia Holt startet direkt auf Platz 1. Krimi-Komödie über Raubüberfall begeistert Zuschauer:innen.

Die Saison der Weihnachtsfilme auf Netflix ist bereits in vollem Gange – eine weihnachtliche Produktion der Streaminggröße jagt die nächste. Nun startete am 27. November der Streifen „Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub“ und stieg direkt auf Platz 1 ein.

Newcomer-Duo inszeniert Krimi-Komödie mit Weihnachts-Romantik

Im Produktionsteam sitzen einige Newcomer: Das Drehbuch stammt aus der Feder von Abby McDonald, die damit ihr Debüt als Filmautorin gibt. An ihrer Seite hatte sie den bereits etwas filmerfahreneren Michael Fimognari, der sich vor allem durch seine Kameraarbeit bei „To All The Boys: P.S. I Still Love You“ und „To All The Boys: Always and Forever“ einen Namen machte. Nun erschaffen McDonald und Fimognari eine Krimi-Komödie mit Weihnachts-Romantik.

Zweite Hauptrolle für Olivia Holt in 2025

In der Hauptrolle zu sehen ist Olivia Holt. Nach zahlreichen kleineren Auftritten in Serien wurde sie vor allem durch ihre Rollen in „Ich war’s nicht“ und „Marvel’s Cloak & Dagger“ bekannt. Für die Schauspielerin ist „Jingle Bell Heist“ bereits ihre zweite Hauptrolle in diesem Jahr, erst kürzlich spielte sie Ally McCabe in der Spyglass Entertainment Horror-Romanze. In einer weiteren wichtigen Rolle zu sehen ist ihr „Cruel Summer“-Kollege Peter Serafinowicz, der zuletzt der Figur Kotzbakke Jorgenson in „Drachenzähmen leicht gemacht“ (2025) seine Stimme lieh. Das wohl bekannteste Gesicht ist der britische Schauspieler Connor Ryan Swindells, der zwischen 2019 und 2023 für die Erfolgsserie „Sex Education“ als Adam Groff vor der Kamera stand. In „Jingle Bell Heist“ verkörpert er den Nick O’Connor.

Raubüberfall für Mamas Krebstherapie: Die Story

Der Film verarbeitet zunächst ein Alltagsschicksal: Die krebskranke Mutter von Protagonistin Sophia (Olivia Holt) kann ihre Behandlungskosten nicht mehr zahlen, daher plant die Tochter einen Raubüberfall auf den Unternehmer Maxwell Sterling (Peter Serafinowicz). Einen ähnlichen Plan schmiedet Ex-ITler Nick O’Connor – und die beiden bandeln an.

Weihnachtsfilme in den Netflix-Charts

In der Netflix-Chart-Woche ab dem 27. November 2025 folgt hinter dem ersten Platz der globalen Top-Filme „Champagne Problems“, ebenfalls ein Weihnachtsstreifen. Insgesamt haben Weihnachtsfilme die Netflix-Top 10 allerdings noch nicht komplett erobert. Die „Criminal Squad 2“-Verfilmung von Christian Gudegast steht auf Platz 4, die Frankenstein-Adaption von Guillermo del Toro hält sich auf Platz 10.