Harry-Potter-Serie: HBO-Chef gibt Update zu Staffel-Abstand

HBO-Direktor Casey Bloys erklärt, warum die neue „Harry Potter“-Serie nicht jährlich erscheinen kann und was Fans zur Neuauflage wissen sollten.

Für Harry Potter-Fans sind es derzeit spannende Zeiten. Bezüglich der neuen Serien-Auflage von J. K. Rowlings weltberühmter Buchreihe gibt es einige Updates aus den letzten Tagen. Vor Kurzem erschien der erste Trailer, und zudem wurde bekannt gegeben, dass die Serie einiges zeigen wird, was in der Filmreihe zuvor noch nicht zu sehen war. Nun sprach der HBO-Direktor über das Projekt und gab ein weiteres Update.

Geduld zwischen einzelnen Staffeln

Die neue Adaption des Harry Potter-Stoffes soll ganze zehn Staffeln umfassen. Casey Bloys, HBO-Max-Direktor, gab nun Auskunft darüber, wie regelmäßig die einzelnen Staffeln erscheinen sollen. Wie es aussieht, müssen sich Fans nach jedem neuen Abenteuer, das Harry Potter durchlaufen wird, ein wenig gedulden, bevor das nächste über die heimischen Bildschirme flimmern wird.

Hierzu gab Casey Bloys gegenüber dem „Hollywood Reporter“ ein Interview, in dem er darauf einging, dass die Produktion einiger Serien schwieriger und langwieriger sei als die von anderen. Besonders solche, die eine umfassende „Weltgestaltung“ erfordern würden, benötigten in der Produktion deutlich mehr Zeit. Im Statement hieß es: „Man muss das abwägen. Bei einigen der größeren Serien wie „Harry Potter“, „House of the Dragon“ oder „The Last of Us“ – also Serien, in denen ein riesiges Universum aufgebaut wird – wäre es schön, wenn sie jährlich erscheinen würden. Aber aus produktionstechnischer Sicht ist das einfach nicht möglich.“

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Er führte weiter aus: „Es ist nicht so, dass alle Beteiligten sich einfach die Zeit nehmen und herumsitzen. Diese Sendungen sind kompliziert in der Umsetzung. Um eine Sendung jährlich wieder auf den Bildschirm zu bringen, muss man von vorne anfangen – mit Leuten, die wissen, wie es geht […] – und es ist hilfreich, wenn keine Drachen gerendert werden müssen oder Zombies und ähnliches.“

Viel Neues in der Neuauflage

Die Neuauflage der Harry Potter-Reihe hat tatsächlich viel zu bieten. Neben einem komplett neuen Cast werden Szenen gezeigt, die zuvor noch nie zu sehen waren – etwa, wie Hermine den berühmten Einladungsbrief nach Hogwarts erhält, oder neue Unterrichtsszenen. Die Serie soll Weihnachten 2026 erscheinen.