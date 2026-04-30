Anton Corbijn: Retrospektive, Grönemeyer-Talk und Clubnacht in Berlin

Die Fotografiska-Retrospektive zu Corbijn eröffnet mit Artist Talk & Konzerten von u.a.a Anika & Drangsal. Alle Infos hier.

Mit einer groß angelegten Opening Party startet in der Fotografiska Berlin die Ausstellung „Corbijn, Anton“, die dem Werk des niederländischen Fotografen, Regisseurs und Videokünstlers gewidmet ist. Das Haus kombiniert zur Eröffnung Ausstellung, Gesprächsformat und Konzertprogramm mit zahlreichen internationalen und Berliner Musiker:innen.

Im Mittelpunkt des Abends stehen ein Artist Talk mit Herbert Grönemeyer sowie Live-Auftritte von u.a. Anika, Drangsal, Isolation Berlin.

Rückblick auf ein prägendes Werk der Popkultur

Die Ausstellung widmet sich Anton Corbijns fotografischer Arbeit von den späten 1970er-Jahren bis heute. Gezeigt werden Porträts, Serien und Arbeiten aus unterschiedlichen Schaffensphasen, die seinen Einfluss auf die Bildsprache der Pop- und Rockmusik nachzeichnen.

Die Berliner Retrospektive legt den Fokus dabei nicht nur auf bekannte Motive, sondern auch auf Corbijns fortlaufende Auseinandersetzung mit Inszenierung, Nähe und künstlerischer Identität.

Gespräch über Musik und Bildsprache

Ein zentraler Programmpunkt der Eröffnungsnacht ist das Gespräch zwischen Anton Corbijn und Herbert Grönemeyer, moderiert von Hadnet Tesfai.

Thema ist die Zusammenarbeit zwischen Musiker:innen und Fotograf:innen – insbesondere die Frage, wie visuelle Konzepte musikalische Werke begleiten und prägen können. Corbijn gibt Einblicke in seine Arbeit an Fotos, Videos und visuellen Kampagnen; Grönemeyer spricht über die Bedeutung von Bildern für die Wahrnehmung seiner Musik.

Aber Achtung: Für den Talk sind laut Veranstaltenden bereits alle Plätze vergeben. Verfügbar sind derzeit nur noch Tickets für die anschließende Party im Museum.

Konzertprogramm im gesamten Museum

Nach dem Gespräch wird das Fotografiska in eine Konzert- und Clublocation verwandelt. Das musikalische Programm orientiert sich an Klangwelten, die mit Corbijns Werk verbunden werden: Post-Punk, Dark Wave, Synthpop und experimentelle Elektronik ziehen sich durch das gesamte Line-up.

Im Ballroom treten nacheinander Sally Dige, Pol, Isolation Berlin, Drangsal und Anika auf. Parallel dazu finden in weiteren Bereichen des Hauses DJ-Sets und Live-Performances statt.

DJ Hell übernimmt einen späten Slot in der Bar Verōnika, während Daisy Weweh dort den Abend eröffnet. In der Café Bar spielen unter anderem Elektrokohle, Jess Brett sowie Obi Blanche x Kristina Tica mit DJ- und Live-Sets.

Zeitplan der Opening Party

Ballroom: 19:00 Uhr – Einlass / 19:45 Uhr – Begrüßung / 20:00 Uhr – Artist Talk mit Anton Corbijn und Herbert Grönemeyer / 21:30 Uhr – Sally Dige / 22:15 Uhr – Pol / 23:00 Uhr – Isolation Berlin / 00:00 Uhr – Drangsal / 01:00 Uhr – Anika

Bar Verōnika: 22:00 Uhr – Daisy Weweh / 00:30 Uhr – DJ Hell

Café Bar: 20:00 Uhr – Obi Blanche x Kristina Tica (DJ-Set) / 21:00 Uhr – Jess Brett / 22:45 Uhr – Elektrokohle / 00:00 Uhr – Obi Blanche x Kristina Tica (Live-Set)