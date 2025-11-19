„Stranger Than Kindness: The Virtual Nick Cave Exhibition“ eröffnet online

So holt ihr euch Nick Cave & The Bad Seeds live ins Wohnzimmer

Einen Blick in die kreative Denkweise von Nick Cave – genau darum sollte es bei der „Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition“ gehen, die 2020 erst in Kopenhagen eröffnete und 2022 in kanadischen Montreal weiter für Interessierte ihre Türen aufmachte. Nun gibt es auch online die Möglichkeit in das Werk des Mitglied von The Bad Seeds einzutauchen.

Was einen erwartet? Laut Beschreibung gibt die Ausstellung Folgendes preis: „Mit farbigen Reproduktionen von Originalkunstwerken, handgeschriebenen Songtexten, Fotografien und gesammelten persönlichen Artefakten präsentiert sie Caves Leben, Werk und Inspiration und erkundet seine vielen realen und erdachten Universen.“ Und auch online ist nun von einer „dynamischen, interaktiven Online-Erfahrung“ die Rede.

Mehr als 300 Objekte zu begutachten

Was im Digitalen noch dazukommt, ist ein Audio-Guide von Cave, der im Talk mit der Co-Kuratorin Christina Back entstanden ist. Der Audio-Guide wird durch die Ausstellung begleiten, die über 300 Objekte umfasst und durch die sich die Schaulustigen frei hindurchnavigieren können.

Kunstwerke aus über sechs Jahrzehnten sind im Rahmen der „Stranger Than Kindness: The Virtual Nick Cave Exhibition“ gesammelt zu erleben. Dies soll durch hochauflösende 3D-Modelle der Originale ermöglicht werden. Was in der Kombi aus Stimme, Kunst in 3D entsteht, ist laut Erklärung „eine tiefere Auseinandersetzung mit den ursprünglichen Inhalten, einschließlich umfangreicher Archiv- und neu erstellter Materialien wie Fotografien, Briefen, Kunstwerken, Objekten, Installationen, Audio und Video“.

Soundscapes von Warren Ellis

Neben der Stimme des Australiers gibt es auch von Bad-Seeds-Kollege Warren Ellis erschaffene Soundscapes auf die Ohren.

Wer sich nun selbst einen Eindruck von der virtuellen Ausstellung machen möchte, kann das über diesen Link hier tun. Der Eintritt zur Aufstellung des kreativen Outputs von Nick Cave ist über diese Website kostenlos.