Foto: AFP via Getty Images, VALERIE MACON. All rights reserved.

Britney Spears am 22. Juli 2019 in Hollywood.

Der vom Gericht bestellte Anwalt von Britney Spears hat nach 13 Jahren Tätigkeit den Rücktritt vom Mandat im Fall um die Vormundschaft beantragt.

Empfehlung der Redaktion Britney Spears: Persönliche Aussage im Prozess um Vormundschaft

Der Rücktritt Samuel D. Inghams kommt nach der emotionalen Zeugenaussage der Sängerin im Gerichtssaal. Spears sprach über den Rücktritt ihres Managers und den Rückzug einer Vermögensverwaltungsfirma, die an ihrer Vormundschaft beteiligt ist. Die seit 2008 bestehende Rechtsvereinbarung gibt Spears‘ Vater und anderen Parteien umfassende Autorität über ihre Karriere, Finanzen, ihr Privatleben und ihre medizinische Versorgung.

Im vergangenen Monat sagte Spears vor Gericht, sie wolle die Beendigung der Vormundschaft, weil diese missbräuchlich sei. Außerdem sei sie durch die Vereinbarung gezwungen, gegen ihren Willen Medikamente einzunehmen und eine Spirale zur Verhütung zu tragen.

In einer kurzen Klageschrift am Dienstag sagte Ingham, er wolle zurücktreten, sobald das Gericht einen neuen Anwalt ernennen könne. Auch die mit Ingham zusammenarbeitende Anwaltskanzlei Loeb & Loeb kündigte ihre Rücktrittsabsicht an.

Vor allem Ingham wurde in den letzten Wochen scharf kritisiert. Spears sagte aus, sie wolle sich ihren Anwalt selbst aussuchen können, aber die Vormundschaft habe sie daran gehindert. Die Vereinbarung kontrolliert ihre Finanzen, und Ingham wurde zu Beginn ausgewählt, als das Gericht Spears nicht in der Lage befand, einen Anwalt auszuwählen.

Empfehlung der Redaktion Gemeinsamkeiten & Unterschiede Warum Billie Eilish nicht das gleiche Schicksal wie Britney Spears ereilen wird Warum Billie Eilish nicht das gleiche Schicksal wie Britney Spears ereilen wird

Der gerichtlich bestellte Anwalt sowie die gegnerischen Anwälte werden aus Spears Nachlass bezahlt. Ingham hat als langjähriger Anwalt drei Millionen US-Dollar verdient, was 475 US-Dollar pro Stunde entspricht – ​​ein vom Gericht zugelassener Sondertarif in Fällen mit „ungewöhnlichen Problemen, die außergewöhnliches Fachwissen erfordern“, berichtete die „New York Times“.

Vor kurzem hatte auch der jahrelange Manager des Popstars seinen Job aufgegeben. Larry Rudolph, sagt, er habe seit zwei Jahren nicht mit Spears gesprochen und seine professionellen Dienste würden nicht mehr benötigt.