Apple & Mercedes statten Maybach-Modelle mit 3D-Surround-Sound aus

Am 16. Oktober haben Apple und Mercedes-Benz bekannt gegeben, dass die 3D-Audiotechnik von Apple Music ab sofort in Fahrzeugen von Mercedes-Benz verfügbar sein soll. Dadurch soll ein „kinoähnliches Hörgefühl“ erzeugt werden.

Oliver Schusser, Vice President of Apple Music, sagt über die Partnerschaft: „Die Klangqualität ist für Apple Music unglaublich wichtig, und deshalb freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz, um 3D Audio auf Apple Music erstmals nativ im Auto verfügbar zu machen.[…]Gemeinsam mit Mercedes-Benz haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten, unseren Abonnent*innen auf der ganzen Welt ein völlig neues Musikerlebnis zu bieten.“

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Fahrzeuge die ersten Nicht-Apple-Geräte sein werden, die über immersives 3D Audio mit Dolby Atmos verfügen. Dieses reibungslose Erlebnis zeigt, wie In-Car-Entertainment durch die perfekte Integration von Hard- und Software ein ganz neues Niveau erreichen kann“, erzählt Markus Schäfer, Chief Technology Officer der Mercedes-Benz Group AG, darüber.

Aufbau und Verfügbarkeit

Apple schreibt, der Mercedes-Maybach by Virgil Abloh Edition sei der erste Wagen im Mercedes-Sortiment, der über diese Technik verfüge. Das Soundsystem umfasst 31 Lautsprecher und soll zukünftig auch in anderen Modellen erhältlich sein. Apple Music mit 3D Audio ist bis jetzt in den Mercedes-Maybach-Modellen EQS, EQS SUV, EQE und S-Klasse integriert.

Apple Music kuratiert Playlists wie „Driving in 3D Audio“ und „Hip-Hop in 3D Audio“, die extra für die neue Technik in den Autos ausgelegt sind. Zusätzlich kann man den gesamten Applekatalog mit 100 Millionen Songs hören.