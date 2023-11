Robert De Niro: Wurde Award-Rede mit Trump-Kritik von Apple zensiert?

Der Schauspieler beschuldigt Apple, seine Rede mit Seitenhieben auf Donald Trump zensiert zu haben.

Der Schauspieler Robert De Niro hielt am 27. November bei den Gotham Awards in New York eine Rede, bei der er auch Ex-Präsident Donald Trump stark kritisierte. Der 80-Jährige stand im Rahmen der Verleihung des „Historical Icon and Creator Tribute Award“ für den Film „Killers of the Fower Moon“ auf der Bühne und hatte eine Rede vorbereitet, die ihm über Teleprompter zum Ablesen zur Verfügung gestellt wurde. Doch als er zu lesen begann, meinte er feststellen zu können, dass sein vorbereiteter Text eingekürzt wurde. „Der Anfang meiner Rede wurde bearbeitet, ausgeschnitten“, sagte er überrascht auf der Stage. „Davon wusste ich nichts“, erklärte er weiter. An der Zensur sei laut Filmstar Apple Schuld, die sich für die Produktion und Ausrichtung des Film- und TV-Preises verantwortlich zeigen.

De Niro bestand darauf, im Anschluss an einen eingespielten Clip rund um „Killers of the Fower Moon“ die ursprüngliche Rede beizubehalten und machte mit seinem Handy statt Teleprompter weiter. Er sagte: „Geschichte ist nicht mehr Geschichte. Die Wahrheit ist nicht die Wahrheit, und selbst Fakten werden durch alternative Fakten ersetzt und von Verschwörungstheorien und Hässlichkeit bestimmt.“

Er fuhr fort: „In Florida wird jungen Schülern beigebracht, dass Sklaven Fähigkeiten entwickelt haben, die sie zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen können. Die Unterhaltungsindustrie ist nicht immun gegen diese eitrige Krankheit.“ Für ihn sei die Lüge nur „ein weiteres Werkzeug im Arsenal des Scharlatans.“

Hier das Video zu Robert De Niros Rede:

Direkte Wort an Ex-Präsident Trump

In der Vergangenheit hat sich De Niro schon öfter über Trump negativ geäußert und machte auf der Bühne erneut deutlich, was er von ihm hält: „Der ehemalige Präsident hat uns während seiner vierjährigen Amtszeit mehr als 30.000 Mal belogen und mit seiner aktuellen Kampagne der Vergeltung hält er das Tempo hoch. Bei all seinen Lügen kann er seine Seele nicht verbergen. Er greift die Schwachen an, zerstört die Gaben der Natur und zeigt seine Respektlosigkeit, indem er beispielsweise ‚Pocahontas‘ als Schimpfwort benutzt.“ Mit der letzten Aussage spielte er auf Trumps herablassenden Spitznamen für US-Senatorin Elizabeth Warren an.

„Wie können sie es wagen, das zu tun?“

An diesem Punkt seiner Ansprache machte er das Publikum darauf aufmerksam, dass er die eingekürzte Rede fortgesetzt hatte. Zum Schluss erhob er die Anschuldigung gegen Apple. Er werde „Apple und ihnen danken und all das. Gothams. Blah, blah, blah, Apple“, so der Schauspieler. „Aber ich habe überhaupt keine Lust, mich bei ihnen [Apple] zu bedanken, nach dem, was sie getan haben. Wie können sie es wagen, das zu tun?“, womit er auf die Zensur an einer Rede anspielte.

„Killers of the Flower Moon“

Am 19. Oktober 2023 kam Martin Scorseses Werk „Killers of the Flower Moon“ in die deutschen Kinos. Der True-Crime-Thriller basiert auf dem Sachbuch „Das Verbrechen“ von David Grann und behandelt das grausame Verbrechen, was an den Osage-Indianer:innen in den 20er-Jahren in Oklahoma verübt wurde. In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio und Robert De Niro am Start.