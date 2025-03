Die Klage um Miley Cyrus‘ „Flowers“ bleibt bestehen

Miley Cyrus hatte beim Schreiben von „Used To Be Young“ Adele im Kopf

Ein Bundesrichter hat den Versuch von Miley Cyrus’ Anwälten abgelehnt, die Klage wegen Urheberrechtsverletzung durch den Song „Flowers“ abzuweisen.

Was bisher geschah

Im September 2024 reichte Tempo Music Investments (gehört zu Providence und Warner Music) vor einem Gericht in Los Angeles eine Klage ein, Musikexpress berichtete. Es wurde behauptet, der Song enthalte eine unerlaubte „Nutzung“ von Bruno Mars’ Megahit „When I Was Your Man“ aus dem Jahr 2013.

Wie sich „When I Was Your Man“ anhört:

Neben Miley Cyrus wurden in der Klage auch die Co-Autoren Gregory Hein und Michael Pollack genannt, ebenso wie Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart und andere Unternehmen. Sie wurden beschuldigt, den Song zu vertreiben.

Wie sich Miley Cyrus’ „Flowers“ anhört:

Während Bruno Mars „I should’ve bought you flowers / And held your hand“ (Ich hätte dir Blumen kaufen sollen) singt, singt Miley Cyrus „I can buy myself flowers“ (Ich kann mir selbst Blumen kaufen). Sehr ähnliche Worte aus sehr verschiedenen Sichtweisen.

Was Tempo Music Investments verlangt

Tempo Music Investments gab an, dass ihnen ein Anteil an den Urheberrechten von „When I Was Your Man“ gehört, nachdem sie es im März 2020 von Song-Co-Autor Phil Lawrence gekauft hatten. Zum einen forderte das Unternehmen Schadenersatz. Zum anderen verlangte es eine gerichtliche Verfügung, die es Miley Cyrus verbieten würde, den Song zu wiederzugeben, zu verbreiten oder öffentlich aufzuführen.

Das Unternehmen verlangte also nach Geld und danach, dass die Angeklagten mit „Flowers“ kein Geld mehr machen dürfen.

Wie Miley Cyrus’ Anwaltsteam reagierte

Miley Cyrus’ Anwaltsteam antwortete laut „NME“: Bruno Mars und die beiden anderen Co-Autoren haben sich entschieden, nicht zu klagen. Weshalb ihr Team die Abweisung der Klage forderte.

„Der Kläger erhebt diese Klage wegen Urheberrechtsverletzung allein“, so Peter Anderson. „Ohne die Zustimmung der anderen Eigentümer:innen kann die Einräumung von Rechten durch nur einen Miteigentümer keine Klagebefugnis begründen.“

Was folgendes Bild erstellt: Das Urheberrecht wird wie Aktienanteile unter den Eigentümer:innen aufgeteilt. Angenommen zu gleichen Teilen macht das bei vier Eigentümer:innen ein Viertel für jede:n. Wenn also nur ein:e Eigentümer:in mit einem „Viertelrecht“ klagt, ist das keine Mehrheit, geschweige denn hundert Prozent. Oder bedeutet ein geteiltes Urheberrecht, dass alle Eigentümer:innen jeweils das volle Urheberrecht haben?

Was Tempo Music Investments’ Anwaltsteam erwiderte

Die Rechtslage scheint für Alex Weingarten, der Hauptrechtsbeistand von Tempo Music Investments, eindeutig zu sein. „Billboard“ erklärte er: „[Miley Cyrus‘] Anwälte versuchen, technische Scheinargumente vorzubringen […]. Wir […] haben das Urheberrecht.“

Wie der Richter ablehnte, was Miley Cyrus’ Team anbrachte

Nach einer Anhörung am Montag, den 10. März, deklarierte der Bezirksrichter Dean D. Pregerson laut „NME“: „Wenn jemand kaufen will, was jemandem gehört, dann kauft er die ganze Sache. Und das schließt das Recht ein, dieses Eigentum gegenüber dem Rest der Welt durchzusetzen – wenn man das nicht zulässt, dann mindert man den Wert dessen, was man verkauft, bis zu dem Punkt, an dem es wertlos werden könnte.“

Worum geht’s?

Wer die Urheberrechte an einem Song hat, kann damit Geld machen. Es geht also um ein kapitalistisches Unterfangen, die Profitmaximierung. Und wenn Tempo Music Investments nun vor Gericht Recht bekommt, macht das Unternehmen mit „Flowers“, dem grammyprämierten Megahit des Jahres 2023, Geld.