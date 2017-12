Apple will Shazam für 400 Millionen US-Dollar kaufen

Der Technologie-Riese Apple plant offenbar die Musik-Erkennungs-App Shazam zu übernehmen. Laut einem Bericht des Onlinemagazins TechCrunch soll der Kaufpreis bei rund 400 Millionen US-Dollar liegen und könnte bereits am heutigen Montag (11. Dezember 2017) bekannt gegeben werden.

Mit Hilfe von Shazam lassen sich Songs per Smartphone ganz einfach identifizieren. Dafür durchforstet die App eine Datenbank mit Millionen von Songs. Der Dienst wurde 1999 noch als SMS-Service gegründet und wurde bis heute mehr als eine Milliarde Mal heruntergeladen.

Shazam ist teilweise sogar in Apples iOS integriert

Auch interessant Es gibt jetzt eine App, die wie Shazam funktioniert – nur für Kunst Auch Apples Sprach-Assistent Siri greift auf Shazam zurück, wenn es darum geht Songs zu erkennen. Darüber hinaus lassen sich mit der App auch Promo-Aktionen oder Gewinnspiele in Werbungen einbetten, die mithilfe der Song-Erkennung aufgerufen werden können.

Und gerade diese Vielfalt an Funktionen in Verbindung mit Musik macht die Song-Erkennungs-App für Apple wohl so interessant. Mit der Übernahme könnte der iPhone-Hersteller seinen Streaming-Dienst Apple Music stärken. Der hat aktuell um die 27 Millionen Abonnenten, Spotify hingegen rund 60 Millionen. Durch eine noch offensivere Integration von Apple Music in Shazam könnten wohlmöglich mehr Menschen zu einem Abo gebracht werden.

Dass die Konkurrenz von Apple-Music nicht schläft, zeigen auch die Pläne von Google, die über YouTube einen Streaming-Dienst anbieten wollen, der bereits im März 2018 starten könnte.