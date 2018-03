Arctic Monkeys kündigen Europa-Tour 2018 an – zwei Live-Termine in Deutschland

2018 wird das Jahr der Arctic Monkeys. Dies deutete sich Anfang des Jahres an, als die Band erste Festival-Auftritte bestätigte. Dies ist nun Gewissheit: Alex Turner und seine Jungs werden nicht nur auf Primavera, Hurricane Festival und Co. auftreten, sondern auch Solo-Shows spielen.

Am Sonntag kündigten die Arctic Monkeys sechs Europa-Konzerte abseits der großen Festivals an, und deutsche Fans dürfen sich besonders glücklich schätzen: Zwei dieser Konzerte finden in Deutschland statt – eines am 22. Mai 2018 in der Columbiahalle in Berlin, das andere am 26. Juni 2018 in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Präsentiert vom Musikexpress.

Pleased to announce 6 European headline shows in May/June 2018 – support from @cameronavery – tickets on sale 9am(GMT) on Friday 9th March – https://t.co/j1hCeXFZBM pic.twitter.com/hroUBZ76al — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) March 4, 2018

Der sogenannte Fan Pre-Sale beginnt am Mittwoch, 07.03.2018, um 10:00 Uhr. Der allgemeine Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 09.03.2018, um 10:00 Uhr.

Die Arctic Monkeys werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 2018 ein neues Album veröffentlichen. Die noch aktuelle Platte AM erschien 2013.