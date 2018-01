2018 wird das Jahr, in dem die Arctic Monkeys endlich wieder unterwegs sind

Bassist Nick O’Malley verriet im vergangenen Jahr versehentlich, dass das sechste Album der Arctic Monkeys nicht nur geplant sei, sondern die Aufnahmen sogar schon begonnen hätten. Ein Release-Datum wurde bisher noch nicht bekanntgegeben, aber O’Malley sagte, die Platte müsse 2018 fertig werden, „sonst haben wir ein Problem“. Wir erinnern uns: Das fünfte und bisher aktuelle Album AM der Arctic Monkeys erschien 2013 und damit vor schlappen fünf Jahren.

Nach mehr als drei Jahren Live-Pause hat die Band jetzt auch ihr erstes Konzert 2018 angekündigt: Sie sind der Hauptact des Firefly Festivals im Juni – neben Kendrick Lamar, Eminem und The Killers. Zwar verschlägt es die Briten erst in die USA. Doch lässt der Gig hoffen, dass die Gruppe auch bald wieder in Europa live zu hören ist. Beim Hurricane Festival im Juni zum Beispiel wäre noch ein Headline-Platz frei…

