Erfahre alles über 24kGoldn – Biografie, News, Diskografie, Alben-Reviews und aktuelle Tourdaten im MUSIKEXPRESS Artist Archiv.

Stream: 24kGoldn veröffentlicht neue Single „Mistakes“

30.09.2022 

— Moritz Eikenbusch

Interview

24kGoldn im Interview: „Wir sind die Stimme der Generation Z“

26.03.2021 

— me

Keine Reviews von 24kGoldn vorhanden

Aktuelle Konzerte

09.05.26

24kGoldn live in Köln
Garagen, Köln
10.05.26

24kGoldn live in Berlin
Badehaus Szimpla
