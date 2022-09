Stream: 24kGoldn veröffentlicht neue Single „Mistakes“

Der mit Platin ausgezeichnete US-Musiker und Songwriter 24kGoldn hat mit „Mistakes“ einen neuen Song veröffentlicht. Hört ihn hier im Stream:

Auf Instagram kündigte er den Track bereits am Tag davor an. „Ich denke meine Generation und Hörer sind deutlich offener als früher“, deshalb wolle er so viel Musik wie möglich machen und scheue sich nicht davor, neue Styles auszuprobieren. Er bewegt sich irgendwo zwischen Pop, Rock und Rap.

Der Rapper, Singer und Songwriter begann 2018 damit, Lieder zu releasen , ging 2019 mit seinem Song „Valentino“ v iral und ist spätestens seit „ Mood “, auf dem ihn iann dior featured , weltweit bekannt. Der Song wurde auf Spotify bereits über 1,5 Milliarden Mal gestreamt.

