As I Lay Dying: Jetzt steht Tim Lambesis ganz alleine da

Auch Phil Sgrosso hat keine Lust mehr auf As I Lay Dying. So erklärt der Gitarrist seinen Ausstieg.

Vier Mal „Ciao“ bei As I Lay Dying: Der langjährige Gitarrist Phil Sgrosso hat sich seinen Bandkollegen angeschlossen und am Donnerstag (31. Oktober) die Band verlassen. Übrig bleibt jetzt nur noch der umstrittene Frontmann Tim Lambesis, der für einen versuchten Auftragsmord in der Vergangenheit bereits im Gefängnis saß.

„Eine schwierige und ernste Situation“

Für den Vokalisten Lambesis muss das wohl eine schaurige Nachricht an Halloween gewesen sein. Jetzt nimmt auch das letzte verbliebene Mitglied Abschied von der Band. Der wahre Grund dafür ist möglicherweise er selbst – und sein toxisches Verhalten. Vor dem Austritt der Ex-Mitglieder hatten Gerüchte die Runde gemacht, er sei gewaltsam gegenüber seiner Frau Dany geworden. Sie selbst stritt das allerdings in einer Erklärung ab.

Auf Instagram verfasste Phil Sgrosso ein Statement zu seiner Entscheidung. Er schrieb: „Mit den jüngsten Ereignissen, einschließlich des Ausstiegs von Bandmitgliedern und der Absage unserer Europatournee im Vorfeld der Veröffentlichung eines neuen Albums, ist es klar, dass wir uns in einer schwierigen und ernsten Situation befinden.“

Ende Oktober hatten Bassist Ryan Neff, Gitarrist Ken Susi und Schlagzeuger Nick Pierce ihren Dienst quittiert. Zusätzlich schmiss auch der Tourmanager hin. In ihren Beweggründen blieben allesamt eher vage. Ken Susi etwa gab an, seine „persönlichen Moralvorstellungen“ seien „auf eine harte Probe“ gestellt worden.

As I Lay Dying in Trümmern

Im Statement Sgrossos heißt es weiter: „Einfach gesagt, haben die jüngsten Ereignisse gezeigt, dass As I Lay Dying nicht länger ein gesundes oder sicheres Umfeld für alle Beteiligten bietet – sei es kreativ, persönlich oder beruflich“, so der Gitarrist, der seit 2002 an der Seite Lambesis‘ in die Saiten griff. „Nachdem ich Zeuge einiger besorgniserregender Verhaltensmuster geworden bin, ist mir klar geworden, dass ich nicht länger guten Gewissens weitere Taten zulassen kann, die sich negativ auf jeden auswirken könnten, der in diesem Bereich arbeitet.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anfang dieser Woche (28. Oktober) veröffentlichte die Gruppe ein kurzes Statement zum kürzlich erfolgten Ausstieg ihrer Bandmitglieder. Außerdem entfernten sie ihr 2019er Album SHAPED BY FIRE von den Streaming-Plattformen. Zu den Abgängen hielt sich die Band mit einer detaillierten Erklärung zurück. Sie schrieb: „Wir sind immer noch dabei, zu sortieren, was bei As I Lay Dying vor sich geht und werden bald mehr Details für euch haben.“

Ihr achtes Studioalbum TROUGH STORMS AHEAD soll trotz des Wirbels am 15. November erscheinen.