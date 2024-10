As I Lay Dying: Lambesis‘ Frau entkräftigt Missbrauchsvorwürfe

3 Bandmitglieder + Tourmanager weg. Da ist was im Busch. Missbrauch sei es aber nicht, so Lambesis' Frau.

Die Gerüchteküche brodelte die letzten Tage über, wenn es um As-I-Lay-Dying-Frontmann Tim Lambesis ging. Er soll seiner Frau Dany gegenüber gewalttätig geworden sein, so heißt es in Reddit-Foren. Nun hat Dany Lambesis sich zu Wort gemeldet und die Vorwürfe gegen ihren Mann entkräftigt.

„Herausfordernde Zeiten“ für As I Lay Dying

In ihrem Post auf Instagram schrieb sie am Freitag (25. Oktober): „Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass man falsche Behauptungen gemacht hat, die nahelegen, dass mein Mann mich verletzt hat. Daher will ich unmissverständlich klarstellen, dass diese Vorwürfe komplett falsch sind“, so Dany Lambesis. „Mein Ehemann hat mich nie in dieser Art verletzt. Und ich bin zutiefst traurig wegen der unbegründeten Gerüchte, die während dieser herausfordernden Zeit für As I Lay Dying aufgekommen sind“, schrieb sie weiter.

„Herausfordernde Zeiten“ trifft es dabei ganz gut. Drei der fünf Bandmitglieder hatten die Band letzte Woche im Sturm verlassen. Am 18. Oktober verabschiedete sich Bassist und Klarsänger Ryan Neff von der Gruppe. Sechs Tage später folgten Gitarrist Ken Susi und Schlagzeuger Nick Pierce. Alle drei Musiker waren erst seit 2022 Teil der Band. Übrig sind nun Bandgründer und Sänger Tim Lambesis sowie der langjährige Gitarrist Phil Sgrosso. Die wahren Gründe für den Massenaustritt bleiben dabei bis heute unklar.

Ex-Mitglieder „auf eine harte Probe“ gestellt

In einem Statement zum Ausstieg schrieb Ex-Bassist Neff, eine weitere Beschäftigung bei As I Lay Dying stünde „seiner persönlichen und professionellen Reise“ im Wege. Ken Susi gab an, seine „persönlichen Moralvorstellungen“ seien „auf eine harte Probe“ gestellt worden. Pierce habe den Eindruck, sich „von der Band distanzieren zu müssen, um meine persönliche Gesundheit und Integrität wiederherzustellen.“

Auch der Tourmanager der Band quittierte seinen Dienst. Die gesamte Europa-Tournee: ersatzlos abgesagt. „Ich arbeite nicht mehr für As I Lay Dying – ich möchte weder Fragen gestellt bekommen, noch werde ich welche beantworten“, so seine Aussage – mittlerweile ist der Post gelöscht.

Bereits das zweite Mal vor dem Band-Aus

Von Tim Lambesis selbst gibt es bisher noch keine offizielle Bekanntmachung. Seine Frau Dany richtete in ihrem Post aber in dieser Sache einen Appell an die Öffentlichkeit: „Es ist entmutigend, Zeugin davon zu werden, wie schnell sich Falschinformationen verbreiten können und welche Wirkung das auf Individuen und Familien haben kann“, beklagte sie. „Ich bitte euch, unsere Privatsphäre während dieser Zeit zu respektieren und davon abzusehen, diese verletzenden Gerüchte weiter fortbestehen zu lassen.“

Der Trubel der vergangenen Woche ist nicht das erste Mal, dass As I Lay Dying für Kontroversen sorgen. Die Band ist umstritten, seit Frontmann Tim Lambesis im Jahr 2013 verhaftet wurde. Damals wollte er einen Auftragsmörder auf seine Ex-Frau ansetzen. Der Mann, den er anheuerte, arbeitete jedoch undercover für die Behörden. Von 2014 bis 2016 wanderte Lambesis daher ins Gefängnis. Danach rief er seine Band wieder ins Leben. Ob und wie es jetzt weitergeht, ist nicht bekannt.