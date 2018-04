„Avengers: Infinity War“ besiegt „Star Wars“

Neue Szenen aus dem kommenden Blockbuster wurden veröffentlicht: Es gibt Humor und den Beginn einer großen Schlacht.

Am 26. April startet mit „The Avengers: Infinity War“ der vermeintlich größte Blockbuster des Jahres in den Kinos. Zehn Jahre lang wurde von Marvel und Disney ein Filmuniversum mit zahlreichen Helden etabliert, nun kommen alle Parteien zusammen. Die „Guardians of the Galaxy“ werden also gemeinsam mit Thor, Iron Man, Spider-Man und natürlich dem Black Panther gegen den verrückten Titanen Thanos kämpfen. Letzterer wird von Josh Brolin via Motion Capturing gespielt und wurde in den bisherigen Marvel-Filmen immer nur kurz gezeigt. Jetzt kommt er auf die Erde und will die Hälfte der Menschheit auslöschen – und erzählt dabei irgendwas von Gleichgewicht…