Avicii-Kollab-Partner hat dem „Forever Yours“-Release nie zugestimmt

„Die Wahrheit ist, dass ich keinen Song ohne Tim veröffentlichen möchte“, so Sandro Cavazza.

Sandro Cavazza, der auf dem posthum herausgebrachten Avicii-Song „Forever Yours“ zu hören ist, spricht über die erneute Veröffentlichung des Songs: Er ist mit dem Release nicht einverstanden.

„Ich habe nicht zugestimmt“

Der schwedische Sänger ist mehrfach in den EDM-Songs von Avicii zu hören gewesen – unter anderem im Track „Forever Yours“. Dieser wurde nun am 14. Februar unter dem Titel „Forever Yours – Tim’s 2016 Ibiza erneut veröffentlicht. Doch Sandro Cavazza scheint nicht besonders beeindruckt davon zu sein – im Gegenteil.

Auf Instagram teilte der 32-Jährige seine Meinung zum Release des fast vierminütigen Stücks. „Nur damit ihr es alle wisst. Ich habe nicht zugestimmt, diesen Song als Single zu veröffentlichen“, stellte der Sänger klar. Laut Cavazza hatte er zugestimmt, diese Demo-Version als Teil eines kompletten Live-Albums herauszubringen, doch nicht zugesagt, dass der Track als Single erscheinen würde.

Er wünscht sich respektvollen Umgang mit Aviciis Andenken

„Seit Jahren werde ich von der Familie und von Pinguettes Recordings gebeten, das unveröffentlichte Material, das ich zusammen mit Tim gemacht habe, zu veröffentlichen, und ich habe immer Nein gesagt“, schrieb Cavazza. Und weiter verargumentierte er dann sein Handeln so: „Viele von euch fragen sich wahrscheinlich, warum diese Songs nie veröffentlicht wurden, und die Wahrheit ist, dass ich keinen dieser Songs veröffentlichen möchte, ohne dass Tim dabei ist. Er ist der Einzige, der wusste, wann seine Songs fertig waren, und das respektiere ich und werde es auch weiterhin tun.“

Im letzten Satz bat der Sänger dann das Plattenlabel sowie die Familie des verstorbenen Avicii darum, seine Entscheidung zu respektieren und „zweimal darüber nachzudenken, was die respektvollste Art und Weise ist, mit Tims Andenken umzugehen, denn ich glaube nicht, dass dies die richtige ist.“

Der gesamte Instagram-Beitrag von Cavazza:

Sandro Cavazza hatte in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Kygo 2020 eine eigene Version von „Forever Yours“ als Tribut an Avicii auf den Markt gebracht.

Kygos und Cavazzas Tribut:

Avicii starb im Alter von 28 Jahren

Avicii, der bürgerlich Tim Bergling hieß, hatte sich, wie seine Familie später bekannt gab, 2018 selbst das Leben genommen, während er gerade im Oman im Urlaub war. Sein drittes und soweit letztes Album TIM wurde nach seinem Ableben im Jahr 2019 releast.