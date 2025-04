Avicii: Bisher unveröffentlichter Song soll Licht der Welt erblicken

Auf der neu für Mai angekündigten Compilation mit Avicii-Songs wird auch ein Stück mit dabei sein, das der Öffentlichkeit bisher unbekannt war. Hier die Hintergründe dazu.

Was man schon über den Song weiß

Der Song, um den es geht, heißt „Let’s Ride Away“ und er entstand wohl in Zusammenarbeit mit Elle King. Der Track wird auf AVICII FOREVER zu finden sein – der Compilation in Gedenken an den verstorbenen schwedischen DJ und Produzenten. Was auf der Zusammenstellung noch wartet: 19 bereits gut bekannte Songs aus dem Backkatalog des Künstlers, wie „Wake Me Up“, „Levels“ und „Addicted To You“.

Ab dem 16. Mai wird die Compilation in physischer und digitaler Form erhältlich sein.

Die Tracklist von AVICII FOREVER:

1. Wake Me Up

2. Levels

3. Let’s Ride Away (feat. Elle King)

4. The Nights

5. Waiting For Love

6. Without You (feat. Sandro Cavazza)

7. SOS (feat. Aloe Blacc)

8. Hey Brother

9. Lonely Together (feat. Rita Ora)

10. I Could Be The One (Avicii vs Nicky Romero)

11. Silhouettes

12. Fade Into Darkness

13. You Make Me

14. The Days

15. For A Better Day

16. Addicted To You

17. Friend Of Mine (feat. Vargas & Lagola)

18. Broken Arrows

19. Heart Upon My Sleeve (feat. Imagine Dragons)

20. Heaven

Mehr zu Avicii

Avicii ist mit 28 Jahren im Jahr 2018 verstorben. Er nahm sich das Leben. In den Jahren davor wurde er als DJ und Produzent zu einem DER Namen in der EDM-Szene.

Kurz nach seinem Tod veröffentlichte seine Familie einen Beitrag in Erinnerung an Avicii bzw. Tim Bergling, wie er bürgerlich hieß. Darin erzählten sie davon, wie die Musikindustrie auf das Wohlbefinden des Sängers einwirkte: „Er kämpfte wirklich mit Gedanken über Sinn, Leben und Glück. Er konnte nicht mehr weitermachen. Er wollte Frieden finden. Tim war nicht für die Business-Maschine gemacht, in der er sich befand; er war ein sensibler Typ, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht mied. Tim, wir werden dich für immer lieben und schmerzlich vermissen. Der Mensch, der du warst, und deine Musik werden die Erinnerung an dich lebendig halten.“