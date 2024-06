Aviciis Vater zu Suizid seines Sohnes: „Ich bin manchmal wütend auf ihn“

Sechs Jahre nach dem Tod seines Sohnes fragt er sich noch immer: „Warum hast du das getan?“

Avicii, mit bürgerlichem Namen Tim Bergling, nahm sich am 20. April 2018 das Leben. Der Tod des schwedischen DJs erschütterte die Musikwelt und seine Angehörigen. Aviciis Vater Klas Berglin hat nun im Rahmen einer Buchveröffentlichung einige Gedanken zu seinem Sohn und dessen Tod in einem neuen Interview geteilt.

„Natürlich spreche ich jeden Tag mit ihm“

Am 14. Juni erschien mit „Avicii: The life and music of Tim Bergling“ ein neues Werk in englischer Fassung über den Ausnahmemusiker. Darin geht es, vor allem in Foto-Form, um dessen Kindheit, seine Jugend, aber auch um seine steile Karriere sowie seinen plötzlichen Tod. Klas Berglin hat die Bilder dafür eigens zusammengesammelt und sortiert.

In einem Statement gegenüber „BBC“ hat er nun in Bezug auf seinen verstorbenen Nachwuchs zugegeben: „Ich vermisse ihn jede Minute. Natürlich spreche ich jeden Tag mit ihm.“ Aber er fügte auch hinzu: „Ich gebe zu, ich bin manchmal wütend auf ihn. Warum hast du das getan? Warum hast du uns verlassen?“

Aviciis Fans fanden ihn „authentisch“

Berglin erzählte zudem im Interview: „Tim hat den jungen Leuten viel bedeutet – seine Musik, seine Texte und seine Person. Zuerst habe ich nicht verstanden, warum“, aber dann habe ein Fan ihm erklärt, dass er „authentisch“ war, was auch sein Vater nachvollziehen konnte. „Viele junge Menschen können sich mit dieser Authentizität, seiner Ehrlichkeit und seinen Kämpfen identifizieren“, so Berglin.

Klas Berglin wünscht sich nun, dass die Menschen auch Tim Bergling, den Menschen hinter der Kunstfigur Avicii, mithilfe des neuen Buches kennenlernen. „Wir wollen den Menschen helfen, über den Ruhm von Avicii hinauszusehen. Das ist auch der Grund, warum wir sein posthumes Album ‚Tim‘ genannt haben.“ TIM erschien am 6. Juni 2019. Auf der Platte befinden sich zwölf Songs.

Werke wie TIM und das kürzlich erschienene Buch „Avicii: The life and music of Tim Bergling“ sollen verhindern, dass Aviciis bewegendes Leben und seine Kunst in Vergessenheit geraten – so der Gedanke vom Vater. „Auch wenn er nicht mehr bei uns ist, so ist er doch immer noch sehr präsent“, formulierte es Klas Berglin.