Baran Kok im Video-Interview: über musikalische Einflüsse, Dankbarkeit und Coming-Outs

„Splish splash, geh aufs Klo und f**k ihn fast“ – eine Zeile, die in diesem Sommer schwer zu umgehen ist. Baran Koks Song „Herr Officer“ läuft auf TikTok in Dauerschleife, auf Festivals wird er mitgebrüllt. Was für viele wie ein weiterer viraler Spaß klingt, ist für andere ein Tabubruch – und für Baran Kok offenbar genau das Ziel.

„Als ich ungeoutet war hätte ich gehofft irgendwer würde sowas machen“

Vor seinem Auftritt auf dem Splash! (03. Juli) haben wir mit ihm gesprochen: über musikalische Einflüsse, Dankbarkeit, Coming-Outs – und über das, was seine Musik bei anderen auslöst.

Baran Kok provoziert. Nicht als Showeffekt, sondern weil er was neues macht. Seine Tracks brechen mit einer der zähesten unausgesprochenen Regeln im Rap: Du darfst nicht schwul sein. Zumindest nicht offen. Zumindest nicht, wenn du ernst genommen werden willst. So die gängige Logik – die Baran ignoriert. Oder besser gesagt: konfrontiert.

Wer ist Baran Kok eigentlich?

Geboren in Istanbul, aufgewachsen in Freiburg im Breisgau, zwischenzeitlich in Chicago, bevor es ihn nach Berlin zog – Koks Lebensweg ist geprägt von Bewegung. Erst als DJ in der queeren Clubszene aktiv, heute Rapper mit wachsender Reichweite. Als Live-DJ von Domiziana kennt er den Takt der Szene, doch im Rap ist er ein neues Gesicht – das allerdings sehr schnell sehr präsent geworden ist.

Denn eigentlich macht er nichts anderes als das, was Rap schon immer getan hat – anecken, pushen, provozieren. Mit Punchlines, die nicht gefallen wollen. Mit einer Stimme, die Raum fordert für all jene, für die bisher keine da war.