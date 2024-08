Severin Kantereit über sein Solo-Projekt und kollegiale Unterstützung

Wir trafen den Schlagzeuger und Gitarristen vom Trio AnnenMayKantereit und sprachen mit ihm über seine Solo-EP EP #1.

Seit 2011 ist Severin Kantereit Teil der legendären Indie-Pop-Band AnnenMayKantereit und veröffentlichte mit ihnen zusammen insgesamt vier Studioalben. Doch genauso lange arbeitet der 32-Jährige auch schon an eigenen musikalischen Projekten, die ganz anderes klingen. Hier handelt es sich nämlich um analoge elektronische Musik. Unter dem Pseudonym KANTEREIT zeigt er neue Seiten von sich und übernimmt nicht nur den instrumentalen Part der Stücke, sondern singt auch auf den Tracks. Welche Geschichten hinter den vier Songs seiner EP stecken, wie es zu seiner Solo-Karriere kam und was Henning May und Christopher Annen zu sagen, darüber sprachen wir mit ihm in einem Videointerview.

Hier das komplette Gespräch mit Severin Kantereit schauen: