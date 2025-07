Kae Tempest im Interview: „Entweder ich oute mich, oder ich sterbe“

Im Interview spricht Kae Tempest darüber, wie er zu sich selbst gefunden hat und was es für ihn tatsächlich bedeutet, sich selbst zu kennen. Der Schlüssel, findet er, ist sich selbst den nötigen Freiraum zu geben: „Es ist in Ordnung, sich manchmal unsicher zu sein. Es gibt keinen Grund dafür, dass Dinge immer endgültig sein müssen. Wer weiß schon darüber Bescheid, wie sein*ihr Leben wird? Ich weiß nur, wie es sich jetzt anfühlt.“

Das Schwierige und die Veränderung

Die Entscheidung, in den neuen Songs so konkret über so persönliche Themen zu sprechen, ist dem Rapper nicht leicht gefallen. Der finale Anstoß kam vom Produzenten Fraser T. Smith (Adele, Stormzy), der Kae eine neue Perspektive für sein Songwriting aufgezeigt hat: „Fraser hat zu mir gesagt ‚Ich will hören, was nur du schreiben kannst. Nur du kannst deine eigene Geschichte erzählen.‘“

Außerdem spricht Kae Tempest im Videointerview darüber, wie er seine Liveshows in Zukunft verändern will, was die Arbeit mit Fraser T. Smith so besonders macht und wie das Buch „Stone Butch Blues“ von Leslie Feinberg sein Leben für immer verändert hat – und natürlich über sein neues Album SELF TITLED.

Seht hier das ganze Videointerview mit Kae Tempest:

Mehr zu SELF TITLED

Kae Tempests neues Album ist nicht self titled, es heißt SELF TITLED. Der perfekte Titel für das Album eines Rappers, der sich nach seinem Coming Out als nichtbinär einen neuen Vornamen gegeben hat und jetzt in seiner Musik das ganze Leben neu aufrollt.

Es geht um die schönen und hässlichen Seiten des Daseins als trans Person. Kae beschreibt all die Kämpfe auf dem Weg zu sich selbst. „I used to be a boy when I was young. Then I hit puberty, I had to be a girl“, beschreibt er im Song „Breathe“ den Punkt, an dem er anfangen musste, sich seine Identität zu erkämpfen. Die Platte erscheint am 4. Juli 2025.