Bento, The Keyboard Cat, ist tot.

Bento, besser bekannt als „The Keyboard Cat“, ist tot. Das berichtet die Lokalzeitung „The Spokesman“ aus Spokane, USA. Dort lebte die Katze mit ihrem Besitzer, Charlie Schmidt.

Berühmt wurde Bento 2009, als Charlie Schmidt damit begann, Videos von einer Keyboard spielenden Katze bei YouTube hochzuladen. Der erste einer ganzen Reihe von Clips hat bis heute über 50 Millionen Views auf der Video-Plattform:

Skurill ist, dass die Katze in diesem Clip gar nicht Bento, sondern ihr Vorgänger Fatso ist und Schmidt das Video bereits in den 1980er-Jahren aufgenommen hat. Nichtsdestotrotz war es Bento, der sich im Internet-Ruhm sonnen durfte und im Laufe seines Lebens vom gleichen Management wie Grumpy Cat betreut wurde.

Eines der Videos, in dem auch wirklich Bento sein musikalisches Können zeigt, könnt Ihr Euch hier ansehen:

Charlie Schmidt hat auf den Tod seiner Katze bereits reagiert und ein über sechsminütiges Tribute-Video auf dem „Keyboard Cat“-YouTube-Account hochgeladen. In diesem Sinne: Rest in peace and thank you for the music, Bento!