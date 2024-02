Adele nicht happy über Meme von sich: „Ich mag es nicht, berühmt zu sein“

Die vermeintlich mies gelaunte Adele beim 2022er NBA-Spiel wurde zum Internet-Hit – Adele klärt nun auf.

Als Adele 2022 ein All-Star-Spiel der NBA besuchte und bei einem Close-up der sogenannten „Celebrity-Cam“ überhaupt nicht begeistert wirkte, wurde aus der Anti-Adele schnell ein Meme und der Clip der gelangweilt dreinschauenden Sängerin ging viral. Während eines Konzerts ihrer aktuellen Tour hat sie das Meme-Thema nun aufgegriffen und die Geschichte hinter der Situation einmal genauer erklärt.

Was war da los?

Als Adele damals in der ersten Reihe am Spielfeldrand saß, dauerte es nicht lange, bis Kameras auf sie gerichtet und Aufnahmen von ihr auf großer Leinwand sowie via Livestream präsentiert wurden. Adele schien darüber jedoch nicht gerade glücklich zu sein, mied den Augenkontakt und schaute vermeintlich desinteressiert in der Gegend herum – bis sie nicht mehr gefilmt wurde. Kurze Zeit später hatte das Video im Internet für eine ganze Reihe an Reaktionen gesorgt und wurde mit neuen Sprüchen in der Gegend herumgeschickt. Ein Star, der bei einem so großen Game ganz vorne sitzt, dem aber scheinbar die Umgebung komplett egal ist, war gefundenes Meme-Fressen.

Die Sängerin hat eine ganz eigene Interpretation des Moments …

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich mag es nicht, berühmt zu sein“

„Erinnert ihr euch an das virale Meme von mir, auf dem ich so aussehe, als würde ich mich einen Dreck darum scheren“, fragte Adele die anwesenden Fans bei einem ihrer „Weekends With Adele“-Gigs in Las Vegas. Sie führte dann aus: „Es klingt verrückt, aber ich mag es wirklich nicht, berühmt zu sein, okay? Also ich weiß natürlich, dass wenn ich bei einem Basketballspiel am Spielfeldrand sitze, dann fragt man ja quasi nach sowas [Aufmerksamkeit].“

Jedoch habe sie damals die Frage, ob man sie filmen dürfte, verneint. „Die Leute mit der Kamera kamen und fragten mich zweimal. Sie sagten: ‚Stört es dich, wenn wir dich filmen? Dürfen wir dich auf den Bildschirm bringen?‘… Ich war sehr verärgert, denn ich hatte darum gebeten, nicht gefilmt zu werden“, erklärte die Musikerin und fügte hinzu, dass sie nicht wusste, dass die ganze Situation auch im Fernsehen übertragen werden würde. Sie habe einfach ihre Frustration zeigen wollen in dem Augenblick – was daraus gemacht werden würde, war ihr nicht klar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Konter auf Lip-Filler-Kommentare

Im Internet kam es schnell zu unzähligen Kommentaren darüber, wie unglücklich sie aussah und ob sie eventuell sauer war. Etwas, das neben ihrer Laune ebenso sehr häufig angemerkt wurde, waren ihre vollen Lippen. Einige fragten sich (und das Internet), ob die 35-Jährige kosmetisch nachgeholfen hätte. Auch diese Gerüchte adressierte sie in Las Vegas und konterte: „Der Grund, warum meine Lippen wie aufgefüllt aussahen – denn ich habe von Natur aus große Lippen, ich brauche keine Füllung – war, dass ich geschmollt habe.“