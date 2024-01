Ryan Gosling: Seine überraschte Reaktion auf Award-Gewinn geht viral

Mit dem „I'm Just Ken“ konnte er eine Trophäe einheimsen – Gosling verstand die Welt nicht mehr.

Als der von ihm gesungene „Barbie“-Filmtrack „I’m Just Ken“ bei den Critics Choice Awards am 15. Januar als Bester Filmsong ausgezeichnet wurde, hat sich Ken-Darsteller Ryan Gosling völlig verblüfft gezeigt. Sein überraschter Gesichtsausdruck nach dem Ausrufen des Gewinners wurde von den Kameras bei der Preisverleihung festgehalten. Und kaum wurden die Bilder im Award-Stream ausgespielt, wurden aus Goslings fassungsloser Miene auch schon zahlreiche Memes im Internet geteilt.

Geschrieben wurde „I’m Just Ken“ gemeinsam von den Musikern Andrew Wyatt und Mark Ronson. Zweiterer nahm auch die Auszeichnung auf der Bühne entgegen. Er nutzte die Gelegenheit, um von der Stage aus die folgenden Worte an Gosling zu richten: „Das ist ebenso deine Auszeichnung wie unsere. Mit deiner unvergleichlichen Leistung hast du das Publikum dazu gebracht, sich in dieses Lied zu verlieben. […] Die Tatsache, dass du dir für diesen Prog-Rock, diese Power-Ballade, dieses Traumballett und dieses Shred-Fest elf Minuten Zeit genommen hast, damit die Jungs auch ein bisschen weinen und Händchen halten konnten, dafür stehen wir wirklich ewig in deiner Schuld.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Internet lässt sich keine Zeit

Auf „X“ trenden verschiedenste Videos und Memes von Ryan Goslings überraschter Reaktion. Unter anderem schreibt ein User zu dem Clip: „Ich habe noch nie jemanden gesehen, der ehrlicher auf die Erkenntnis reagiert hat, dass er keinen Preis hätte bekommen sollen, als Ryan Gosling.“

Gosling als Meme:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren