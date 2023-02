Goldener und Silberne Bären: Das sind die Gewinner der Berlinale 2023

Die Berlinale 2023 hatte es wieder in sich: Bei de 73. Preisverleihung konkurrierten 18 Filme im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären. Insgesamt waren Produktionen aus 19 Ländern zu sehen – 15 Filme feierten ihre Premiere in Deutschlands Hauptstadt

Auch in diesem Jahr hat die internationale Jury bestehend aus Kristen Stewart, Radu Jude, Valeska Grisebach, Golshifteh Farahani, Francine Maisler, Carla Simón und Johnnie Tofolgende Preise vergeben: Der Goldene Bär geht wie üblich an die Produzenten des besten Films. Zudem werden silberne Bären in den Kategorien „Beste Regie“, „Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle“, „Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle“, „Bestes Drehbuch“, „Großer Preis der Jury“, „Preis der Jury“ sowie „Herausragende künstlerische Leistung“ vergeben. Dabei gilt wie immer: Die Jury kann nicht mehrere Preis an einen Film vergeben – nur die Auszeichnungen für die Darsteller und Darstellerinnen sind davon ausgenommen.

Berlinale 2023: Die Gewinner im Überblick

Goldener Bär für den Besten Film: „Sur l’Adamant“

Silberner Bär Großer Preis der Jury: „Roter Himmel“ von Christian Petzold

Silberner Bär Preis der Jury: „Mal Viver“ von João Canijo

Silberner Bär für die Beste Regie: Philippe Garrel („Le grand chariot“)

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Sofia Otero („20.000 especies de abejas“)

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Thea Ehre („Bis ans Ende der Nacht“)

Silberner Bär für das Beste Drehbuch: „Music“ von Angela Schanelec

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung aus den Kategorien Kamera, Schnitt, Musik, Kostüm oder Set-Design: „Disco Boy“ von Hélène Louvart

Weitere Gewinner der Berlinale 2023

Schon vor der großen Preisverleihung am 25. Februar wurden die ersten Gewinner der 73. Berlinale 2023 gekürt: