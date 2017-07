„Best of Circus HalliGalli“: ProSieben zeigt die Highlights von Joko und Klaas

Vor wenigen Wochen hat sich „Circus HalliGalli“ mit einer spektakulären Sendung und einem meisterhaften Ende von den Zuschauern verabschiedet. Künftig werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf „nur noch“ im „Duell um die Welt“ und separaten Shows auf ProSieben zu sehen sein.

Für alle Zuschauer, die „Circus HalliGalli“ aber jetzt schon nachtrauern, hat ProSieben noch ein Best of vorbereitet. Die besten Sketche und Auftritte aus vier Jahren und 136 Episoden werden am 19. August um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die Sondersendung soll mehrere Stunden lang sein.

Ob die Moderatoren das Best of anmoderieren oder aus dem Off kommentieren – wie die Highlights nun genau gedreht wurden, ist bisher nicht bekannt. Bei bisherigen Specials dieser Art wurde dies zumindest so gehandhabt.