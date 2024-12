Beyoncé: Alle Infos zur Weihnachts-Halbzeitshow auf Netflix

Schon zweimal trat Beyoncé bei einer Spielpause der NFL auf. Nun will sie ihr neues Album präsentieren.

Das könnte selbst das Christkind in den Schatten stellen: Beyoncé wird am 25. Dezember beim NFL-Weihnachtsspiel während der Halbzeit live auftreten. Die Show wird im Rahmen des „NFL Christmas Gameday“ auf Netflix übertragen. Hier sind alle wichtigen Infos.

Jingle Bey Rock

Während des Spiels zwischen den Houston Texans und den Baltimore Ravens wird „Queen Bey“ vor allem die neuen Songs aus ihrem Grammy-nominierten Album COWBOY CARTER live präsentieren. Die Halbzeitshow findet im NRG Stadium in Houston, Texas, statt – in ihrer Heimatstadt. Für die 43-Jährige dürfte eine solche Performance mittlerweile zur Routine geworden sein. 2013 spielte sie mit ihrer Band Destiny’s Child bereits in einer Superbowl-Halbzeitpause. 2019 folgte ihr erster Soloauftritt während eines Football-Spiels.

Für die Weihnachtsausgabe „Cowboy Carter Christmas“ nahm jetzt ihre eigene Produktionsfirma Parkwood Entertainment die Zügel in die Hand. Gerüchten zufolge soll es auch einige Überraschungsgäst:innen geben – vielleicht die Star-Features der Platte? Dann könnten beispielweise Willie Nelson, Dolly Parton oder Shaboozey für die Extra-Überraschung unter’m Weihnachtsbaum sorgen.

Football und Weihnachten – ein Quotenhit

Ausgestrahlt soll das Event weltweit im Stream auf Netflix. Damit ist das Spektakel für rund 287 Millionen Abonnenten des Streamingdienstes zugänglich. Gesetzt den Fall, es kommt nicht wie beim übertragenen Boxkampf von Jake Paul gegen Mike Tyson wieder zu Ausfällen und Störungen.

Die Plattform hatte in letzter Zeit immer mehr auf Sportübertragungen gesetzt – ein Markt, den Netflix bisher eher vernachlässigte. Bei einer Veranstaltung wie diesem festlichen Duell könnte sich der Richtungswechsel allerdings auszahlen. Spiele der National Football League am Weihnachtstag haben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Das Highlight bisher war die Begegnung zwischen den Las Vegas Raiders und den Kansas City Chiefs letztes Jahr, das rund 29,5 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte – seit 1989 die erfolgreichste Ausstrahlung in den USA.

Wann und wo kann man Beyoncé sehen?

Die Halbzeitshow wird am Mittwoch, den 25. Dezember 2024, während des Spiels zwischen den Houston Texans und den Baltimore Ravens auf Netflix ausgestrahlt. Das Spiel beginnt um 16:30 Uhr Ortszeit – hierzulande 23:30 Uhr. Beyoncés Auftritt beginnt etwa eine Stunde nach Spielbeginn – also rechtzeitig einschalten!