Beyoncé zeigt nackten Po in neuer Cowboy-(Carter)-Hose

Statt bei der Met Gala posiert Beyoncé in knappem Cowgirl-Look auf ihrem Instagram-Kanal.

Beyoncé scheint die Promo-Phase für ihr COWBOY CARTER-Album nochmal richtig anzuheizen – wortwörtlich. Auf ihrem Instagram zeigt sich die Sängerin nun in ihrem neuen Cowgirl-Look. Westernreiten dürfte mit der … na ja, „unvollständigen“ Hose allerdings etwas ungemütlich werden.

Ist weniger mehr?

Während andere Prominente aktuell auf der Met Gala um den besten Look konkurrieren, setzt Beyoncé auf ihrem Instagram-Kanal ein modisches Statement.

Am Montag (06.05.2024) postete die 42-Jährige ein Reel und eine Bilderreihe, die offensichtlich unter dem Motto ihres im März veröffentlichten Albums COWBOY CARTER stehen.

Beyoncés Instagram-Post samt neuem Western-Outfit:

Von oben abwärts scheint der Look mit Cowboyhut, flauschiger Pelzjacke und grauem Bodysuit noch alltagstauglich. Von der Hüfte abwärts sieht das schon anders aus. Die Lederhose in steingrau fällt durch großzügige Ausschnitte im Schritt und Po-Bereich auf, die „Mrs.Carter“ gekonnt in Szene setzt.

Gemischte Reaktionen auf Beyoncés neuen Stil

Der rote Lippenstift und die Amerika-Flagge auf den Fingernägeln scheinen eine Hommage an die Vereinigten Staaten zu sein, so verstehen es zumindest die Fans. „Ich werde meinen Enkelkindern erzählen, dass dies die Freiheitsstatue war“, schreibt eine Userin.

Eine andere scheint von den wiederkehrenden Cowgirls-Looks gelangweilt: „Können wir etwas Neues sehen? Ich bin es leid, dich halbnackt in einem Cowgirl-Cosplay zu sehen“.

Seit der Veröffentlichung von COWBOY CARTER ist die gebürtige Texanerin auf ihren Social-Media-Kanälen fast nur noch mit Cowboyhut zu sehen. Bei der diesjährigen Met Gala wollte sie ihre Western-Looks aber anscheinend nicht präsentieren – zum achten Mal in Folge ließ Beyoncé das Mode-Event nun ausfallen.