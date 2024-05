„Die Taylor Swift Story“: Podcast beleuchtet ihren Erfolg und kulturellen Einfluss

Vanessa Mai und Gizem Celik sprechen ab dem 23. Mai in dem neuen Podcastformat ausführlich über Taylor Swift.

Taylor Swift stellt derzeit einen Rekord nach dem anderen auf – die Songs ihres aktuellen Albums THE TORTURED POETS DEPARTMENT sind zum Beispiel allesamt in den Charts gelandet und mittlerweile hat sie auch The Weeknd auf Spotify überholt und damit die meisten monatlichen Hörer:innen weltweit. Swift ist allerdings bereits seit 2006 in der Musikszene aktiv. Als 14-Jährige unterzeichnete sie ihren ersten Label-Deal. Wie kommt es also dazu, dass sie seit einigen Jahren noch populärer zu sein scheint als je zuvor? Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Das fragen sich Vanessa Mai und Gizem Celik im neuen Podcast „Die Taylor Swift Story“.

Sie wollen mit „Die Taylor Swift Story“ genauer auf ihr Leben, ihren Werdegang sowie den Einfluss von Swift auf die gegenwärtige Popkultur schauen. Interviews mit Personen wie Yvonne Greitzke, der deutschen Synchronstimme von Taylor Swift, und anderen Branchenexpert:innen sowie Ausschnitte aus ihren Songs und Originalaufnahmen von Taylor Swift ergänzen die Gespräche.

„Die Taylor Swift Story“: Wann und wo zu hören?

Der sechs Teile umfassende Podcast wird ab dem 23. Mai im wöchentlichen Rhythmus erscheinen und ist zum einen in der in der ARD-Mediathek, aber auch via ardkultur.de abrufbar und auch sonst auf allen Podcast-Streamingplattformen zu hören.

Mehr über Vanessa Mai und Gizem Celik

Zum Background der Hosts: Vanessa Mai stand bereits im Alter von sieben Jahren auf der Bühne und hat mittlerweile acht Studioalben veröffentlicht. Und Gizem Celik ist eine Expertin für Popkultur, die Nachrichten über Prominente mit großer Sensibilität behandeln möchte.