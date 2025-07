Bilder vom Wacken-Wetter: So geht Party trotz Schlammchaos

„Rain or Shine“: Wacken-Publikum erstürmt Holy Ground

Die Wacken-Bilder von 2025 zeigen: Auch Starkregen kann eingefleischten Metal-Fans nichts anhaben.

Das Wacken-Wetter hat es 2025 mal wieder in sich. Regen und Schlamm sei man ja gewohnt, den „Freischwimmer“ habe man 2023 bereits beim Wetterchaos-Jahr gemacht, kokettieren einige Besucher. Dennoch sind Schlammpfützen mit einer Tiefe von zehn bis 20 Zentimetern eben doch nicht ganz ohne. Auch der Starkregen bei Saltatio Mortis am Mittwochabend zwang den einen oder anderen Fan in die Knie.

Laut Deutschem Wetterdienst fielen rund 40 Liter Regen pro Quadratmeter – etwa so viel wie in zwei durchschnittlichen Juliwochen. Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen sprach von einer kritischen Belastungsgrenze, Mitgründer Holger Hübner nannte es „Glück im Unglück“, dass das angekündigte Unwetter das Festival nur streifte. Für die kommenden Tage wird mit weiterem Regen gerechnet.

Der Veranstalter hat bereits reagiert und die Wege optimiert

Nach den heftigen Regenfällen und schwierigen Witterungsbedingungen haben die Veranstalter des Wacken Open Air deshalb umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um das Festivalgelände bespielbar zu halten und das Schlammchaos etwas zu minimieren. Statt der ursprünglich geplanten 800 Kubikmeter wurden laut Veranstalterangaben rund 3.000 Kubikmeter Hackschnitzel auf den matschigen Flächen verteilt. Die Anreise mit dem eigenen Fahrzeug bleibt weiterhin eingeschränkt. Der Veranstalter empfiehlt Besuchern außerdem, auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen. Vom Bahnhof in Itzehoe verkehren regelmäßig Shuttlebusse direkt zum Festivalgelände.

Immerhin: Am Donnerstag gab es ein paar kleine Regenpausen. Doch Freitag und Samstag sehen nach aktuellem Stand verregnet aus. Wie die bisherigen Bilder vom Wacken zeigen, ist die Stimmung aber trotzdem hervorragend.

Wacken Open Air 2025: Die hochkarätigen Acts machen vieles wieder gut

Das Wacken Open Air (W:O:A) findet seit 1990 jährlich Anfang August in der kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein statt. Es zählt heute zu den weltweit größten Heavy-Metal-Festivals. Zum diesjährigen Line‑Up zählen international bekannte Acts wie Guns N´ Roses (erstmaliger Auftritt beim W:O:A), die französische Band Gojira, Papa Roach, Machine Head und auch Scorpions-Gitarrist Michael Schenker mit Band. Die Fans hatten die 85.000 Tickets bereits seit Herbst letzten Jahres in der Tasche, ausverkauft ist das Mega-Event seit September vergangenen Jahres.