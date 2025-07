„Rain or Shine“: Wacken-Publikum erstürmt Holy Ground

Tausende Metal-Fans nehmen den Holy Ground ein, trotz Dauerregen.

Auf dem Wacken Open Air haben die Besucher:innen am Mittwoch (30. Juli) traditionell das Infield des Festival-Geländes eingenommen. Wie angekündigt öffneten sich gegen 15.30 Uhr die Tore zum Holy Ground, dem Bereich vor den Hauptbühnen „Faster“ und „Harder“.

Auf’s Gelände strömt nicht nur der Regen

Tausende Metalfans nahmen die gummibestiefelten Beine in Hand und stapften eilig in die matschigen Heiligen Hallen der Rockmusik. Der Boden auf dem gesamten Gelände war bereits durch mehrere Tage Dauerregen aufgeweicht und verwandelte die Wege in Schlammpfade. Festival-Gründer Holger Hübner begrüßte die Menge unter Nieselregen mit den Worten: „Moin Metalheads, schön, dass Ihr alle wieder da seid!“, berichtete „Die Zeit“. „Original‑Wacken‑Wetter, vielen Dank dafür!“, scherzte Hübner weiter. Unter tosendem Jubel der überwiegend schwarzgekleideten Masse verdrängte die Vorfreude die letzten Zweifel über das Wetter: Wacken geht wieder los – sogar mit kurzer Regenpause zum Startschuss.

Bereits am Mittwoch präsentiert das Programm einige renommierte Acts, auch wenn noch nicht alle Bühnen geöffnet sind. Die finnischen Cello-Metaller von Apocalyptica, die deutsche Symphonic-Metal-Formation Beyond The Black sowie die energiegeladene Punkrock-Powerfrau Deine Cousine eröffnen das Metal-Mekka in diesem Jahr. Vor der Eröffnung der Hauptbühnen stimmte die Blaskapelle der Wacken Firefighters traditionell ihre Gäste ein. Die Metalheads würdigten die Coverversionen von Iron Maiden, AC/DC und Metallica mit Beifall in schnalzenden Gummistiefeln.

Überraschungs-Headliner: Unwetter

In der Nacht zum Mittwoch machte das „Original-Wacken-Wetter“ schon Schlagzeilen. Teile des Geländes sollten wegen eines Gewitters schon evakuiert werden. Doch der Regen ließ nach – die Räumung wurde seitens der Veranstalter:innen wieder zurückgezogen. Zumindest bis jetzt, denn für die gesamte Festivaldauer ist mieses Wetter angesagt. Für’s Erste sei aber alles sicher, heißt es in einem Instagram-Post des Festivals.

Das Wacken Open Air (W:O:A) findet seit 1990 jährlich Anfang August in der kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein statt. Es zählt heute zu den weltweit größten Heavy-Metal-Festivals. Zum diesjährigen Line‑Up zählen international bekannte Acts wie Guns N’ Roses (erstmaliger Auftritt beim W:O:A), die französische Band Gojira, Papa Roach, Machine Head und auch Scorpions-Gitarrist Michael Schenker mit Band. Die Fans hatten die 85.000 Tickets bereits seit Herbst letzten Jahres in der Tasche – ausverkauft ist das Mega-Event seit September.