Wacken 2025: Besucher müssen sich auf heftiges Wetter einstellen

Der Wetterbericht verspricht nichts Gutes, aber das kennen eingefleischte Festivalfans ja schon.

Die Anreise zum Wacken Open Air 2025 ist in vollem Gange und etliche Metal-Fans haben bereits ihren Weg aufs Camping-Gelände gefunden. Auf Instagram haben die Veranstalter einen wichtigen Hinweis für das Campen veröffentlicht. Denn am Dienstag ist mit unbeständigem Wetter zu rechnen.

Wetterprognose für Wacken: Viel Regen, Wind und nur mäßige Temperaturen

Seit über drei Jahrzehnten verwandelt sich das beschauliche Wacken in Schleswig-Holstein jeden Sommer in ein Mekka für Metal-Fans aus aller Welt. Vom 30. Juli bis zum 2. August 2025 steigt dort wieder das legendäre Wacken Open Air – mit rund 85.000 erwarteten Besuchern. Doch das Wetter könnte auch in diesem Jahr zur Herausforderung werden.

Laut aktueller Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (Stand 29. Juli) sollten sich Festivalgänger auf durchwachsenes Wetter einstellen. Der Veranstalter gibt daher in den sozialen Medien den Hinweis, Zelt gut im Boden zu sichern und Planen oder andere Abdeckungen nach Möglichkeit zu entfernen, da diese sich sonst verselbstständigen könnten.

Schon zum Start des W:O:A am Mittwoch, den 30. Juli, wird es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt sein. Immer wieder ist mit länger anhaltendem Regen, teils mit Schauern und Gewittern, zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 18 und 20 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West sorgt zusätzlich für ungemütliche Bedingungen.

Auch in der Nacht auf Donnerstag bleibt es wechselhaft. Bei rund 14 Grad sind weitere Schauer und vereinzelt auch Gewitter möglich. Der Donnerstag zeigt sich ebenfalls wenig festivalfreundlich: Es bleibt nass und wolkenverhangen – mit einzelnen Gewittern und Höchstwerten um die 21 Grad. Der Wind bleibt präsent.

Am Freitag klettern die Temperaturen leicht auf maximal 22 Grad, doch eine spürbare Wetterbesserung ist nicht in Sicht. Schauer und Gewitter dominieren weiterhin das Bild. In der Nacht zum Samstag sind erneut Regenschauer möglich.

Auch der Festivalsamstag bleibt laut der aktuellen Prognose unbeständig. Bei etwa 20 Grad wird es stark bewölkt, windig und voraussichtlich erneut regnerisch.

Gummistiefel raus, Regenponcho einpacken

Festivalbesucher sollten sich also in diesem Jahr auf ein klassisch norddeutsches Sommerwetter einstellen – mit viel Regen, wechselhafter Bewölkung und moderaten Temperaturen. Gummistiefel, Regenjacke und eine extra Portion gute Laune für die nassen Momente sind also Pflicht im Gepäck für das Wacken Open Air 2025.