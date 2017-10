Binge Racing: Diese 20 Serien werden oft komplett am Stück geschaut

Netflix veröffentlicht zwar niemals konkrete Zahlen zu den Abrufen seiner Serien und Filme, manchmal aber eben Fun Facts oder Tendenzen zum Sehverhalten der Nutzer. Nun hat der Streaming-Dienst eine interessante Statistik zum Thema Binge Racing veröffentlicht. Das Racing ist quasi die gesteigerte Form des Binge Watching, bei dem 2-5 Folgen einer Serie am Stück geschaut werden. Beim Racing geht es darum, sich sogar direkt eine komplette Staffel am Stück anzuschauen, was gut und gerne 8-10 Stunden Aufmerksamkeit abverlangt.

In Deutschland wurden folgende Shows zur Instant-Sucht für Netflix-Nutzer, sie wurden besonders häufig direkt am Stück durchgeschaut:

Gilmore Girls: Ein neues Jahr The Seven Deadly Sins Marvel’s The Defenders Sherlock Santa Clarita Diet Fuller House Orphan Black The Ranch Atypical Friends from College Lovesick You Me Her Stranger Things F is for Family The Last Kingdom Frontier Chewing Gum Dirk Gently’s Holistische Detektei Orange is the New Black Love

Ob Netflix auch Leute eingerechnet hat, die während einer Serie schlichtweg einschlafen, ist den Angaben des Unternehmens übrigens nicht zu entnehmen.