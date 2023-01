Björk gibt 2023 zwei Deutschland-Konzerte – hier die Tickets und Termine

Björk kommt 2023 auf Deutschland-Tour – präsentiert vom Musikexpress. Die isländische Musikerin gibt zwei Konzerte, eines in Hamburg und eines in Leipzig. Hier die Termine.

Ihre Shows werden aber nicht den Titel ihres aktuellen Albums FOSSORA tragen, sondern „Cornucopia“. Unter dem Namen wurde nach Björks vorherigem Album UTOPIA eine Residency-Show im New Yorker The Shed konzipiert. Bei der neuen Version soll es sich um die ursprüngliche Bühnenshow mit ihrem Musikkatalog handeln, die um FOSSORA-Songs ergänzt wurde.

Björk selbst lässt sich wie folgt zitieren: „Cornucopia war immer als Welt für Utopia und das darauffolgende Album gedacht, das jetzt unter dem Namen ‚Fossora‘ erschienen ist. Ich freue mich also sehr darauf, dass diese beiden Welten in diesem Herbst in Europa aufeinandertreffen.“

„Cornucopia“, so heißt es einer Pressemitteilung, umfasse „digitale Visuals des Medienkünstlers Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight, M/M, ein Bühnenbild von Chiara Stephenson, das Flötenseptett Viibra, Klarinettisten, einen Harfenspieler, Percussions, Elektronik und eine Reihe von maßgeschneiderten Instrumenten, die in das innovative Surround-Sound-Bühnendesign integriert sind, einschließlich einer speziellen Hallkammer.“

Der Vorverkauf beginnt am 3. Februar 20223 auf eventim.de, Tickets sollen zwischen 63 Euro und 93 Euro kosten. Weitere Infos beim Veranstalter.