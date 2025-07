6 Fakten über berühmte Requisiten aus Musikvideos

Für ihre Musikvideos haben schon so einige Acts tief in die Taschen gegriffen – um so echte Kunstwerke zu erschaffen, für weirde Momente zu sorgen oder einfach nur was zum Schmunzeln zu kreieren. Hier gibt es sechs Fakten zu bekannten Requisiten in Musikclips.

1. Die Radiohead-Holzpuppen

Immer schon begehrenswert waren die Holzpuppen aus dem „Burn The Witch“-Video von Radiohead. Am Release-Tag des dazugehörigen Albums A MOON SHAPED POOL fand in Plattenläden weltweit eine Tombola statt, bei der es einige der Figuren zu gewinnen gab.

2. Die „Thriller“-Jacke von Michael Jackson

Michael Jacksons rote Jacke aus dem „Thriller“-Video wurde 2011 für 1,8 Millionen US-Dollar an den Unternehmer Milton Verret versteigert, der sein Vermögen mit Infomercials, Edelmetallen, Zahntechnik und Eistee anhäufen konnte. Sie zählt zu den teuersten Pop-Memorabilia, die je unter den Hammer kamen.

3. Die Tarantino-Karre

Der „Pussywagon“, mit dem Lady Gaga und Beyoncé im neunminütigen „Telephone“-Clip über den Highway cruisen, sieht nicht nur so aus wie Uma Thurmans Gefährt in „Kill Bill“ …

… Ja, es handelt sich um das Original, das Star-Regisseur Quentin Tarantino den Sängerinnen freundlicherweise zur Verfügung stellte.

4. Die Björk-Katze

Der Anzug tragende, Zeitung lesende Kater, mit dem Björk 2004 im Video zu „Triumph Of A Heart“ zusammenwohnte, hat unter dem Namen „Sophisticated Cat“ eine erfolgreiche Zweitkarriere als Internetmeme gestartet.

Ein Screenshot des Katers, der am Frühstückstisch Pläne für seine Zukunft schmiedet, ist inzwischen bekannter als das Video von Björk selbst.

5. Caribou

Der riesengroße, regenbogenfarbene Plastik-Fisch, der in Caribous „Can’t Do Without You“ die Hauptrolle spielte, lebt inzwischen auf Koh Rong, der zweitgrößten Insel Kambodschas. Die namenlose Kreatur ist die Hauptattraktion eines Spielplatzes, den eine karitative Organisation aus Wales für die dortigen Schulkinder gebaut hat.

6. Rihanna

Im Vorfeld zu ihrem aktuellen Album ANTI veröffentlichte Rihanna eine Video-Serie, in der ihr Samsung-Handy fast so oft zu sehen war wie sie selbst. Der koreanische Konzern kaufte eine Million Exemplare von ANTI, damit es Platin erreicht.