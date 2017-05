Blockbuster 2017: Neue Trailer zu „Es“ und „Wonder Woman“

Am Sonntagabend wurden in den USA die Film- und Serienpreise von MTV verliehen. Und im Rahmen der Veranstaltungen wurde seitens der Studios kräftig die Werbetrommel für kommende Projekte geschwungen. Für den kommenden DC-Superheldenfilm „Wonder Woman“ (Start: 15. Juni) wurde der finale Trailer mit Gal Gadot als Kriegerin im Ersten Weltkrieg veröffentlicht, zum Remake des Horrorklassikers „Es“ von Stephen King gab es eine längere Szene zu sehen, an deren Ende Clown Pennywise seine Fratze in die Kamera hält. Der Horrorfilm startet am 28. September in den deutschen Kinos.

Den Trailer zu „Wonder Woman“ könnt Ihr Euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=VSB4wGIdDwo Video can’t be loaded: WONDER WOMAN – Rise of the Warrior [Official Final Trailer] (https://www.youtube.com/watch?v=VSB4wGIdDwo)

Die neuen Szenen aus „Es“ könnt Ihr Euch hier ansehen: