MTV streicht Pay-Kanäle: Was vom Musikfernsehen bleibt

MTV beendet zum 31. Dezember seine Bezahlkanäle. Was das fürs Musikfernsehen heißt und warum in Deutschland das Free-TV dank Reality-Formaten bleibt.

Das traditionelle Musikfernsehen verschwindet fast vollständig aus dem europäischen Fernsehprogramm. Der Musiksender steht vor den größten Umbrüchen seit seiner US-amerikanischen Erstausstrahlung im August 1981: MTV streicht seine Kanäle. In Deutschland bleibt nur ein einziger Sender erhalten.

MTV längst von YouTube & Co. abgelöst

Seit 1997 prägt MTV das deutsche Fernsehen und revolutionierte den Konsum von Musik- und Popkultur in seinen knapp 30 Jahren Bestehen. Doch mit dem technologischen Fortschritt verändern sich auch die Nutzungsgewohnheiten: Musikvideos sind zwar weiterhin beliebt, werden jedoch längst nicht mehr im Fernsehen geschaut, sondern algorithmisch kuratiert auf Plattformen wie YouTube, Spotify oder Instagram.

Larry Bass, CEO und Gründer der unabhängigen Film- und TV-Produktionsfirma ShinAwil, hält diese Entwicklung für notwendig und unausweichlich: „So wie Musikfernsehen heute funktioniert, schauen die meisten jungen Leute keine Musikkanäle mehr, die von Leuten gemacht werden, die ihre Art von Musik nicht besonders mögen“, sagte er in einem Interview mit Anton Savage.

Herkömmliche Musiksender scheinen also überflüssig, und die Fusion von Paramount und Skydance verlangt eine Neustrukturierung des Sender-Portfolios.

Die Folge: MTV stellt seine Bezahlkanäle zum 31. Dezember dieses Jahres ein. Betroffen sind unter anderem MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV und MTV Live. Laut Bass ist dieser Schritt nicht überraschend: „Ich denke, das ist einfach eine ständige Entwicklung, die durch den technologischen Wandel und veränderte Verbrauchergewohnheiten bedingt ist.“ Man müsse dem Publikum folgen, betonte er.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Free-TV bleibt

Doch entgegen der Medienberichte zieht sich MTV zumindest aus Deutschland nicht vollständig zurück – der Free-TV-Sender bleibt. Der Grund: Reality-TV. Im Gegensatz zu einigen internationalen Ablegern wird der deutsche MTV-Kanal auch im kommenden Jahr weiter betrieben. In den vergangenen Jahren hat der Sender erhebliche Veränderungen durchlaufen. Während früher Musikvideos und -shows dominierten, bestimmen heute Reality-Formate wie „Ex on the Beach“ und „Are You the One?“ das Programm.

Für MTV als Marke bedeutet dieser Schritt jedoch einen herben Schlag. Von dem einst symbolträchtigen Popkultur-Phänomen ist nur noch ein Bruchteil übrig. In Europa, Australien und Brasilien werden die Spartenkanäle laut BBC vollständig eingestellt. Eine offizielle Stellungnahme von Paramount Skydance steht bislang aus. Eines ist jedoch klar: Das klassische Musikfernsehen hat ausgedient – selbst MTV, einst Vorreiter des Mediums, muss sich neu erfinden.

Das Ende einer Ära

MTV war für viele, die in den 1980ern und 1990ern groß geworden sind, der Ort, an dem man Michael Jacksons Moonwalk oder Britney Spears’ Debüt zum ersten Mal sah. Der Musiksender vermittelte einer ganzen Schar an Teenagern auf der ganzen Welt Ideen von Mode, Musik und Popkultur. Nun zieht sich der Sender, der einst als „Jugendkanal der Welt“ galt, von dem zurück, was ihn berühmt gemacht hat: der Musik selbst.