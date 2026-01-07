MTV Rewind: Fan-Archiv rettet 27.000 klassische Musikvideos

MTV Rewind archiviert 27.000 klassische MTV-Videos von „Headbangers Ball“ bis „Yo! MTV Raps“. Kostenlos, werbefrei und chronologisch sortiert.

Mit dem Ende des klassischen MTV-Musikfernsehens weltweit wächst bei vielen die Sehnsucht nach dem ursprünglichen Geist des einstigen Popkultur-Giganten. Genau hier setzt die neue Fanseite MTV Rewind an: Ein ambitioniertes Projekt eines Fans, das sich als digitales Archiv der Musikfernsehgeschichte versteht. Die kostenlos bestückte Website ist mit beeindruckendem Archiv-Umfang an den Start gegangen. Hier alle Infos.

Vier Jahrzehnte MTV-Geschichte stehen bereit

Aktuell umfasst MTV Rewind exakt 27.293 klassische Musikvideos und Vintage-Werbespots, kuratiert aus frei zugänglichen YouTube-Quellen. Das Material ist übersichtlich in mehrere Kanäle gegliedert und führt Nutzer:innen chronologisch durch mehr als vier Jahrzehnte MTV-Geschichte – von 1981 bis in die 2020er-Jahre. Besonderes Augenmerk liegt auf ikonischen Formaten wie der Hip-Hop-Sendung „Yo! MTV Raps“ und dem Metal-Klassiker „Headbangers Ball“, die für viele Zuschauer:innen prägend waren.

Über diesen Link gelangt man zu der MTV-Rewind-Website und kann sich durchbingen.

Ein Herzensprojekt

Auf der Startseite verspricht der Betreiber, der unter dem Pseudonym „FlexasaurusRex“ auftritt, dass MTV Rewind dauerhaft kostenlos und werbefrei bleiben soll. Finanziert wird das Projekt bislang privat; freiwillige Spenden sollen helfen, den Betrieb langfristig zu sichern. Das Angebot richtet sich vor allem an Nostalgiker:innen, die das Musikfernsehen als kulturelle Institution erlebt haben.

Schluss mit Musikvideos

Der Start der Fanseite fällt in eine Phase tiefgreifender Umbrüche beim Originalsender. Ende 2025 stellte MTV infolge von Sparmaßnahmen des Medienkonzerns Paramount Skydance zahlreiche 24-Stunden-Musikkanäle ein – darunter Ableger in Großbritannien, Australien, Polen, Frankreich und Brasilien. Lediglich in den USA sind mit MTV Classic und MTV Live noch musikfokussierte Sender über Kabel empfangbar.

Auch in Deutschland hat MTV Anfang Januar 2026 offiziell Abschied von seinen Musikvideos genommen. Der Sender setzt nun verstärkt auf Reality-TV, Clipshows und Dokusoaps wie „Germany Shore“, „Catfish: The TV Show“ oder auch „Caught In The Act: Unfaithful“. Die letzten Musikstrecken liefen symbolträchtig in der Neujahrsnacht. Damit endet ein Kapitel, das seit der Gründung von MTV im Jahr 1981 Generationen geprägt hat – und das auf Plattformen wie MTV Rewind nun ein digitales Weiterleben findet.